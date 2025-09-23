The Witcher 3 : Un magnifique collector annoncé pour ses 10 ans

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 15h47
Un tout nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt a, récemment, été dévoilé, ça va plaire aux fans.
The Witcher 3 : Un magnifique collector annoncé pour ses 10 ans
Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt célèbre son 10ème anniversaire en cette année 2025. Si depuis sa sortie, le RPG en monde ouvert de CD Projekt RED a donné lieu à de multiples produits dérivés, The Witcher 3 va s'offrir un collector absolument sublime, qui va plaire à la communauté.

Un nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt

the-witcher-3-geralt
En effet, CD Projekt RED et l'entreprise Good Loot ont annoncé un collector The Witcher 3: Wild Hunt en édition limitée, qui regroupe 10 puzzles au total. Pour être plus précis, les puzzles, qui font 34 x 48 cm et qui font chacun 50 pièces, proposés sont issus d'artworks uniques et absolument magnifiques, qui représentent différents personnages (Yennefer, Geralt de Riv, Eredin, etc.) ou scènes bien connues des fans de la franchise.

D'après les informations partagées, ce collector de puzzles The Witcher 3, célébrant les 10 ans de la licence, doit sortir le 14 novembre 2025 et son tarif serait de 150 euros environ. Les précommandes seraient déjà ouvertes, alors que la page Amazon du produit affiche « indisponible » à l'heure actuelle. Nul doute que les amoureux des aventures du Loup Blanc apprécieront ce collector The Witcher 3, qui risque bien de se vendre très rapidement (si ce n'est pas déjà le cas).

the-witcher-collector-puzzle-10-ans

The Witcher 3 et ses autres produits à venir

the-witcher-3-ciri
Rappelons, par ailleurs, que d'autres produits The Witcher doivent débarquer en cette année 2025. En plus du nouveau livre, soit Sorceleur : La Croisée des corbeaux, beaucoup de personnes au sein de la communauté attendent avec impatience l'arrivée, en France, de Gwent: Le jeu de cartes légendaire.

À lire également

The Witcher : Le livre La Croisée des corbeaux révèle une facette inédite de Geralt

The Witcher : Le livre La Croisée des corbeaux révèle une facette inédite de Geralt

En outre, il y a de cela quelques semaines, Go On Board a annoncé un nouveau jeu de société The Witcher, c'est-à-dire The Witcher: Legacy. À l'origine de The Witcher: L'Ancien monde, Go On Board a prévu une nouvelle campagne de crowdfunding, via le site Gamefound, pour The Witcher: Legacy.

À lire également

The Witcher : Un nouveau jeu de plateau annoncé, et ça s'annonce incroyable

The Witcher : Un nouveau jeu de plateau annoncé, et ça s'annonce incroyable
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »
The Witcher 3 02 juillet 2026

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »

Les développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 ont porté une attention toute particulière et « beaucoup d'efforts » aux intrigues secondaires.
The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV
The Witcher 3 17 juin 2026

The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV

La voix de Geralt dans les jeux, Doug Cockle, s'est exprimée à propos du jeu d'acteur d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV de Netflix.
Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?
The Witcher 3 17 juin 2026

Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?

Entre le quatrième opus de la franchise et le nouveau DLC de The Witcher 3, CD Projekt RED est très occupé en ce moment. Mais un rapport suggère que les équipes travailleraient également sur un autre projet.

commentaire (0)