The Witcher 3 : Un magnifique collector annoncé pour ses 10 ans

Un tout nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt a, récemment, été dévoilé, ça va plaire aux fans.
Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt
célèbre son 10ème
anniversaire en cette année 2025. Si depuis sa sortie, le RPG en monde ouvert de CD Projekt RED a donné lieu à de multiples produits dérivés, The Witcher 3 va s'offrir un collector absolument sublime
, qui va plaire à la communauté.
Un nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt
En effet, CD Projekt RED et l'entreprise Good Loot ont annoncé un collector The Witcher 3: Wild Hunt en édition limitée, qui regroupe 10 puzzles au total
. Pour être plus précis, les puzzles, qui font 34 x 48 cm et qui font chacun 50 pièces, proposés sont issus d'artworks uniques et absolument magnifiques
, qui représentent différents personnages (Yennefer, Geralt de Riv, Eredin, etc.) ou scènes bien connues des fans de la franchise.
D'après les informations partagées, ce collector de puzzles The Witcher 3, célébrant les 10 ans de la licence, doit sortir le 14 novembre 2025
et son tarif serait de 150 euros environ. Les précommandes seraient déjà ouvertes, alors que la page Amazon du produit affiche « indisponible » à l'heure actuelle. Nul doute que les amoureux des aventures du Loup Blanc apprécieront ce collector The Witcher 3, qui risque bien de se vendre très rapidement (si ce n'est pas déjà le cas).
The Witcher 3 et ses autres produits à venir
Rappelons, par ailleurs, que d'autres produits The Witcher doivent débarquer en cette année 2025. En plus du nouveau livre, soit Sorceleur : La Croisée des corbeaux, beaucoup de personnes au sein de la communauté attendent avec impatience l'arrivée, en France, de Gwent: Le jeu de cartes légendaire.
En outre, il y a de cela quelques semaines, Go On Board a annoncé un nouveau jeu de société The Witcher, c'est-à-dire The Witcher: Legacy. À l'origine de The Witcher: L'Ancien monde, Go On Board a prévu une nouvelle campagne de crowdfunding, via le site Gamefound, pour The Witcher: Legacy.
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