The Witcher 3 : Un magnifique collector annoncé pour ses 10 ans

Un tout nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt a, récemment, été dévoilé, ça va plaire aux fans.

Un nouveau collector pour The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 et ses autres produits à venir

À lire également The Witcher : Le livre La Croisée des corbeaux révèle une facette inédite de Geralt

Comme vous le savez probablement déjà,célèbre son 10anniversaire en cette année 2025. Si depuis sa sortie, le RPG en monde ouvert de CD Projekt RED a donné lieu à de multiples produits dérivés,, qui va plaire à la communauté.En effet, CD Projekt RED et l'entreprise Good Loot ont annoncé. Pour être plus précis, les puzzles, qui font 34 x 48 cm et qui font chacun 50 pièces, proposés sont issus d', qui représentent différents personnages (Yennefer, Geralt de Riv, Eredin, etc.) ou scènes bien connues des fans de la franchise.D'après les informations partagées,et son tarif serait de 150 euros environ. Les précommandes seraient déjà ouvertes, alors que la page Amazon du produit affiche « indisponible » à l'heure actuelle. Nul doute que les amoureux des aventures du Loup Blanc apprécieront ce collector The Witcher 3, qui risque bien de se vendre très rapidement (si ce n'est pas déjà le cas).Rappelons, par ailleurs, que d'autres produits The Witcher doivent débarquer en cette année 2025. En plus du nouveau livre, soit Sorceleur : La Croisée des corbeaux, beaucoup de personnes au sein de la communauté attendent avec impatience l'arrivée, en France, de Gwent: Le jeu de cartes légendaire.En outre, il y a de cela quelques semaines, Go On Board a annoncé un nouveau jeu de société The Witcher, c'est-à-dire The Witcher: Legacy. À l'origine de The Witcher: L'Ancien monde, Go On Board a prévu une nouvelle campagne de crowdfunding, via le site Gamefound, pour The Witcher: Legacy.