The Witcher : Le livre La Croisée des corbeaux révèle une facette inédite de Geralt

La couverture de l'édition américaine du livre The Witcher La Croisée des corbeaux nous montre Geralt de Riv comme nous ne l'avions jamais vu.

Geralt de Riv sous un tout nouvel angle avec le roman The Witcher : La Croisée des corbeaux

Le roman The Witcher : La Croisée des corbeaux abordera la jeunesse de Geralt

À l'âge de dix-huit ans, quittant Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, pour sa première mission, Geralt rencontrera monstres, traîtres, nouveaux amis et visages familiers et fera l'expérience de la peur et de la haine profondes qu'inspirent les sorceleurs.

Comme vous le savez probablement déjà, un tout nouveau roman The Witcher doit arriver dans nos librairies à la fin de cette année 2025. Il s'agit, pour être plus précis, du livre The Witcher : La Croisée des corbeaux, qui est écrit par Andrzej Sapkowski et qui sera édité chez nous par Bragelonne. Il y a peu de temps,En effet, comme repéré par différents internautes et partagé sur Reddit,(« Crossroads of Ravens »),. L'image représente Geralt de Riv jeune, soit comme nous ne l'avions jamais vu encore.Certains éléments iconiques du Sorceleur sont, évidemment, présents : la couleur blanche de sa chevelure (qui est due aux mutagènes et non au vieillissement) ainsi que ses deux épées (une d'acier et une d'argent). Nul doute que cette première de couverture plaira grandement aux fans de l'univers créé par Andrzej Sapkowski.Cette première de couverture n'est pas du tout anodine, étant donné que le livre The Witcher : La Croisée des corbeaux racontera une histoire avant les événements narrés dans la saga littéraire principale, et plus précisément. Le synopsis connu est le suivant :À ce propos, Andrzej Sapkowski avait prononcé quelques mots concernant ce nouveau roman, et plus particulièrement la temporalité choisie : « Dans La Croisée des corbeaux, je retourne aux racines du voyage de Geralt - non pas le tueur de monstres intrépide et sans peur que nous connaissons mais un jeune sorceleur qui commence à comprendre le poids de son destin. Imaginez Geralt, mais en plus jeune, avec moins de cicatrices et un peu plus d'arrogance. C'est l'histoire d'une initiation, de l'idéalisme confronté à la dure réalité, et de choix qui forgent une légende ».D'après les dernières informations connues, le livre The Witcher : La Croisée des corbeaux devrait sortir, en France, au mois d'octobre 2025.