The Witcher 3 reporte une mise à jour très attendue

CD Projekt RED a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent la prochaine mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt.
Au début de l'année 2025, et plus précisément en mai, le studio de développement CD Projekt RED avait annoncé qu'une nouvelle mise à jour, apportant la prise en charge des mods multiplateformes, allait arriver sur The Witcher 3: Wild Hunt
. Malheureusement, il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu car la prochaine mise à jour de The Witcher 3 a été reportée
.
La prise en charge des mods multiplateformes prend du retard pour The Witcher 3
Effectivement, par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt RED a annoncé que la mise à jour apportant la prise en charge des mods multiplateformes sur PC, PS5 et Xbox Series, pour The Witcher 3: Wild Hunt, est reportée
. Le studio n'a pas partagé de date de sortie précise pour cette nouvelle mise à jour de The Witcher 3
, qui est très attendue par la communauté, et a ainsi indiqué que celle-ci arrivera courant 2026
.
CD Projekt RED a tout de même prévu de livrer de nouvelles informations concernant ce patch, peu de temps avant sa sortie. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Les 10 ans de The Witcher 3 célébré en grandes pompes
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Witcher 3
fête ses 10 ans, en cette année 2025. En plus d'avoir annoncé une tournée de concerts, mais aussi l'arrivée du jeu de cartes physique Gwent: Le jeu de cartes légendaire, CD Projekt RED a collaboré avec l'entreprise Good Loot pour un collector, regroupant 10 puzzles avec des artworks sublimes. Un nouveau roman, d'Andrzej Sapkowski, est également sur le point de se rendre disponible en librairie : Sorceleur : La Croisée des corbeaux.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
commentaire (1)
Qu'ils prennent leur temps