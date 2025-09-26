The Witcher 3 reporte une mise à jour très attendue

CD Projekt RED a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent la prochaine mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt.

La prise en charge des mods multiplateformes prend du retard pour The Witcher 3

We originally planned to introduce cross-platform mod support for The Witcher 3: Wild Hunt on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, but the rollout is now shifting to 2026.



We apologize for the delay and will share more details as we get closer to the release.… pic.twitter.com/klXCkudiz1 — The Witcher (@thewitcher) September 25, 2025

Les 10 ans de The Witcher 3 célébré en grandes pompes

À lire également The Witcher 3 : Un magnifique collector annoncé pour ses 10 ans

Au début de l'année 2025, et plus précisément en mai, le studio de développement CD Projekt RED avait annoncé qu'une nouvelle mise à jour, apportant la prise en charge des mods multiplateformes, allait arriver sur. Malheureusement, il va falloir patienter un peu plus longtemps que prévu carEffectivement, par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt RED a annoncé que. Le studio n'a pas partagé de date de sortie précise pour cette nouvelle mise à jour de, qui est très attendue par la communauté, et a ainsi indiqué queCD Projekt RED a tout de même prévu de livrer de nouvelles informations concernant ce patch, peu de temps avant sa sortie. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.Vous n'êtes probablement pas sans savoir quefête ses 10 ans, en cette année 2025. En plus d'avoir annoncé une tournée de concerts, mais aussi l'arrivée du jeu de cartes physique Gwent: Le jeu de cartes légendaire, CD Projekt RED a collaboré avec l'entreprise Good Loot pour un collector, regroupant 10 puzzles avec des artworks sublimes. Un nouveau roman, d'Andrzej Sapkowski, est également sur le point de se rendre disponible en librairie : Sorceleur : La Croisée des corbeaux.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.