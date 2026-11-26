Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 5.02, qui a été déployée le 26 novembre 2026, de The Witcher 3 Remastered.

En ce jeudi 26 novembre 2026, le studio de développement CD Projekt RED a déployé une toute nouvelle mise à jour sur la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 5.02, qui est désormais disponibles sur consoles et PC. Cette nouvelle mise à jour apporte des ajustements, des améliorations et des corrections.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 5.02 de The Witcher 3 Remastered.