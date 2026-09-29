Nous vous précisons comment teindre les armures de Geralt de Riv sur The Witcher 3.

Le RPG de CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt, permet aux joueurs et aux joueuses de collecter de nombreuses armures, qui offrent des statistiques plus ou moins intéressantes. Après le lancement du titre, l'extension Blood & Wine a ajouté une fonctionnalité supplémentaire concernant les armures : la possibilité de teindre certaines pièces d'équipement de Geralt. Cette mécanique, qui est seulement disponible via ce DLC et pour ses détenteurs, n'est pas forcément simple à découvrir.

C'est pourquoi nous vous expliquons, ci-dessous, comment teindre les armures de Geralt sur The Witcher 3.

Comment teindre les armures sur The Witcher 3 ?

Les restrictions concernant le système de teinture de The Witcher 3

Avant tout, soulignons le fait que teindre les armures sur The Witcher 3 est seulement possible pour les joueurs et les joueuses qui possèdent l'extension Blood & Wine. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès à cette fonctionnalité, étant donné qu'elle est introduite dans la région du DLC, Toussaint. De plus, remarquons que toutes les pièces d'équipement ne peuvent pas être teintes : seules les armures des Écoles de Sorceleur (Ours, Griffon, Chat, etc.) le peuvent.

Obtenir des teintures sur The Witcher 3

Pour obtenir des teintures sur The Witcher 3: Wild Hunt, il est possible d'aller voir le Marchand de teintures, situé au sud du point de téléportation Port-Beauclair, dans la région de Toussaint (de l'extension Blood & Wine - emplacement sur l'image-ci-dessous). Ce PNJ vend différentes teintures, à des prix plus ou moins élevés. Vous pouvez, dès lors, acheter celles qui vous tentent le plus. Notons que ce marchand propose également à la vente un dissolvant à teinture, qui vous permettra de redonner la couleur d'origine à la pièce d'armure modifiée.

Autrement, sachez que vous pouvez obtenir des teintures en réalisant des quêtes à Toussaint, en éliminant des ennemis ou bien en ouvrant des coffres. Ainsi, en parcourant l'extension et en jouant tout simplement, vous ramasserez normalement différentes teintures, et ce, assez facilement. Certaines, comme la noire et la blanche, sont un peu plus rares, néanmoins.

Teindre les armures sur The Witcher 3

Afin de teindre les armures sur The Witcher 3: Wild Hunt, il convient, comme vous vous en doutez, d'avoir au préalable des teintures dans son inventaire. Celles-ci sont affichées en-dessous de toutes les pièces d'armures et kits de réparation que vous avez. Dans tous les cas, la marche à suivre pour teindre une armure sur The Witcher 3 est des plus simples :

Une fois en jeu, ouvrez votre inventaire.

Dans la section « Armure », vous pourrez voir les teintures que vous possédez tout en bas de la liste.

Cliquez sur la teinture que vous souhaitez appliquer.

Sélectionnez la pièce d'armure dont vous voulez changer la couleur. Le jeu vous donne un aperçu afin de vous aider à faire votre choix.

Validez, finalement, votre décision.

Comme dit précédemment, pour supprimer la teinture d'une pièce d'armure, vous devez nécessairement posséder un dissolvant à teinture. Si tel est le cas, il vous suffit de l'appliquer, et ce, comme si vous comptiez teindre un équipement.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026, tandis que le jeu de base est sorti en 2015.