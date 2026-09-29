The Witcher 3 : Comment passer le temps ?

Nous vous expliquons comment passer le temps, et donc changer la période de la journée, sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Comme sur d'autres jeux du même genre, The Witcher 3: Wild Hunt dispose d'un cycle jour/nuit, qui a un impact sur divers éléments du monde ouvert (quêtes, monstres, PNJ, etc.). Le studio de développement polonais CD Projekt RED offre, toutefois, aux joueurs et aux joueuses la possibilité de modifier le moment de la journée via une mécanique qui permet de passer/faire avancer le temps. Or, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment passer/faire avancer le temps sur The Witcher 3: Wild Hunt, afin que vous puissiez modifier le moment de la journée.

Comment passer le temps sur The Witcher 3: Wild Hunt ?

Passer le temps sur The Witcher 3: Wild Hunt est, en réalité, plutôt simple. Cette fonctionnalité est permise grâce à la mécanique de la Méditation, qui est accessible via le menu en jeu. Méditer fait donc avancer le temps, jusqu'à l'heure souhaitée. Mais, sans plus attendre, voici la marche à suivre pour passer le temps sur The Witcher :

Une fois en jeu, ouvrez le menu principal.

Allez dans l'onglet « Méditation ».

Sélectionnez le moment et l'heure de la journée que vous désirez atteindre. Vous avez accès à une roue/horloge, qui vous permet de sélectionner n'importe quelle heure d'une journée.

Validez, ensuite, votre choix.

Attendez la fin de la courte cinématique, durant laquelle vous verrez Geralt de Riv méditer et le temps passer.





Vous savez, à présent, comment faire avancer le temps sur The Witcher 3. Il convient tout de même de noter que vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation en plein combat. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté sélectionné, le fait de méditer restaurera la santé de Geralt et remplira automatiquement les potions du Sorceleur. Il est donc relativement intéressant de passer le temps sur The Witcher 3: Wild Hunt, que ce soit pour ces différentes raisons ou bien pour progresser dans une quête/activité annexe.

Si vous débutez votre périple aux côtés de Geralt et que vous trouvez que votre inventaire est assez restreint, sachez que nous vous précisons comment porter davantage d'objets sur The Witcher 3 dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes, tandis que le jeu de base est sorti en 2015.