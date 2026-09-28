The Witcher 3 : La mise à niveau vers la version Remastered est-elle gratuite ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 septembre 2026 à 15h18
Certains joueurs et joueuses se demandent si la mise à niveau vers The Witcher 3 Remastered est payante ou bien gratuite. Nous vous donnons la réponse.
The Witcher 3 : La mise à niveau vers la version Remastered est-elle gratuite ?

Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt va avoir le droit à une version Remastered, dont le lancement est prévu pour le mardi 29 septembre 2026. Alors que sa sortie est imminente, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si la mise à niveau vers la version Remastered de The Witcher 3: Wild Hunt nécessite de passer par la case achat ou si celle-ci est gratuite. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

La mise à niveau vers The Witcher 3 Remastered est-elle payante ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Pour certains joueurs et joueuses, la réponse est positive : comme annoncé par CD Projekt RED, la mise à niveau vers la version Remastered de The Witcher 3 est gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu de base sur PS5, Xbox Series, PC ou bien Nintendo Switch 2. Cela signifie que si vous avez The Witcher 3 en physique ou bien dans votre bibliothèque vidéoludique, vous n'aurez pas besoin de passer par la case achat. Celles et ceux qui n'ont pas le RPG de CD Projekt RED devront, quant à eux, acheter The Witcher 3 Remastered.

Soulignons, à ce sujet, que la mise à niveau vers The Witcher 3 Remastered sera proposée sous forme de mise à jour. Celle-ci devrait se lancer automatiquement sur votre plateforme (si vous avez le jeu de base installé), après le lancement de cette nouvelle version. D'ailleurs, si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de The Witcher 3 Remastered en France dans un article dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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