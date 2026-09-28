The Witcher 3 Remastered : Patch notes de la mise à jour du 29 septembre 2026

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour de The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered.

Le mardi 29 septembre 2026, The Witcher 3: Wild Hunt se dotera de sa version Remastered, qui arrivera via une mise à jour majeure et gratuite pour celles et ceux qui possèdent déjà le jeu de base. Cette nouvelle version du troisième opus The Witcher apportera des améliorations significatives, mais aussi quelques changements, notamment en ce qui concerne l'arbre des compétences, pour ne citer que cet exemple.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour apportant The Witcher 3 Remastered.