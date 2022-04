The Witcher 3 : Plus de 40 millions d'exemplaires vendus, dans le monde entier

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 13,99 € au lieu de 49,99 €, soit 72 % de réduction.

Considéré comme l'un des meilleurs RPG de ces dernières années, The Witcher 3: Wild Hunt est encore plébiscité par les joueurs et les joueuses, et ce même sept ans après sa sortie officielle. Les chiffres partagés par le studio polonais CD Projekt Red le prouvent bien, d'ailleurs.En effet, suite à son rapport financier trimestriel, CD Projekt Red a indiqué quePar ailleurs, la série The Witcher, comprenant les différents opus, a atteint les 65 millions d'unités vendues. À titre de comparaison,s'est vendu à environ 18 millions d'exemplaires.Il y a fort à parier que la série Netflix The Witcher ait permis à certains joueurs et joueuses de découvrir l'univers du Sorceleur et ait contribué à l'envolée des ventes des jeux, ces derniers temps. D'ailleurs, la saison 3 de The Witcher est actuellement en production et nous avons déjà eu quelques informations quant au synopsis des prochains épisodes En revanche, nous vous rappelons que la version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt a, récemment, été repoussée à une date ultérieure. Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet, dans notre article dédié . Finalement, et vous n'avez probablement pas loupé l'annonce, un nouvel opus The Witcher est actuellement en développement Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La mise à jour next-gen du soft est normalement prévue pour cette année.