The Witcher 3 : Les trophées/succès déjà obtenus ne seront pas transférés vers les versions PS5 et Xbox Series

Seeing a lot of questions about this one. Achievements are platform-specific, meaning they don’t carry over when transferring your save between platforms. They will have to be unlocked again. https://t.co/0n1NORBFq9 — Marcin Momot (@Marcin360) November 25, 2022

PC Édition Standard → 9,49 € au lieu de 29,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Game Of The Year → 8,49 € au lieu de 49,99 €, soit 83 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 8,99 € au lieu de 29,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Game Of The Year → 13,6 € au lieu de 49,99 €, soit 73 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,99 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,49 € au lieu de 20 €, soit 13 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que. Celle-ci apportera des améliorations visuelles notables, quelques nouveaux contenus et des correctifs . Mais, ce n'est pas tout.Comme indiqué par le studio de développement CD Projekt RED, les joueurs et les joueuses ayant débuté l'aventure sur PS4, Xbox One ou bien PC pourront transférer leur(s) sauvegarde(s) vers les nouvelles versions du soft et ainsi reprendre où ils s'étaient arrêtés, grâce à la fonctionnalité cross-save. Depuis, la communauté se demandeet donc automatiquement débloqués. Une question qui détient, désormais, sa réponse.En effet, récemment, un utilisateur Twitter a interrogé le « Community Director » du studio, Marcin Momot, à ce sujet. Ce dernier a alors déclaré : « Je vois beaucoup de questions là-dessus. Les « Achievements » sont spécifiques aux plateformes, ce qui signifie qu'ils ne seront pas importés lors du transfert de votre sauvegarde entre plateformes. Ils devront être, de nouveau, débloqués ».Malheureusement, comme vous l'aurez compris,. De ce fait, si vous désirez obtenir le Platine/100% sur consoles next-gen (et même si vous l'avez déjà débloqué sur PS4 et Xbox One), vous devrez tout recommencer.Pour rappel, la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, à destination de la PS5, Xbox Series et PC, se rendra disponible le 14 décembre prochain. Celle-ci est gratuite pour celles et ceux possédant déjà le jeu. Vous pouvez vous procurer le titre tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :