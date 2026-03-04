The Witcher 3 : Le nouveau DLC existe bel et bien, selon ce leaker réputé

Un leaker très connu a, récemment, confirmé l'existence du nouveau DLC à destination de The Witcher 3: Wild Hunt.
Cela fait plusieurs mois maintenant que des rumeurs à propos d'un potentiel nouveau DLC pour The Witcher 3: Wild Hunt
tournent sur la Toile. Toutefois, les développeurs n'ont pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, laissant ainsi les fans de Geralt de Riv dans l'expectative. Or, un leaker bien connu par la communauté a pris la parole pour affirmer que le nouveau DLC de The Witcher 3 existe bien
.
Le nouveau DLC de The Witcher 3 serait une réalité
Il y a très peu de temps, le leaker NateTheHate, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, a répondu à un internaute sur Twitter/X et a ainsi confirmé l'existence du nouveau DLC de The Witcher 3
. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, les paroles de NateTheHate relancent l'espoir de voir un nouveau contenu additionnel pour The Witcher 3, qui a déjà eu le droit à deux excellentes extensions (Hearts of Stone et Blood and Wine).
Évidemment, et comme toujours, nous vous invitons à la prudence. Il ne s'agit, pour le moment, que de rumeurs. Par ailleurs, sortir un DLC pour un jeu lancé il y a plus de dix ans n'est pas chose habituelle dans le milieu vidéoludique. Cependant, étant donné que ce contenu additionnel pourrait être une passerelle narrative vers The Witcher 4, et plus généralement la nouvelle saga avec Ciri, un tel projet reste plausible en réalité. Mais, comme vous l'aurez compris, il convient de prendre tout cela avec des pincettes.
Toujours pas d'annonce officielle de CD Projekt RED
Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le studio de développement CD Projekt RED n'a toujours pas communiqué officiellement à propos de ce possible nouveau DLC pour The Witcher 3: Wild Hunt
. Cela pourrait donc ne pas voir le jour. C'est, d'ailleurs, le silence du studio de développement polonais qui intrigue énormément la communauté. Reste à savoir si les aventures de Geralt de Riv se prolongeront à l'avenir, via un nouveau DLC pour The Witcher 3
, ou non. Si CD Projekt RED fait une annonce à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
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