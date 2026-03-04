The Witcher 3 : Le nouveau DLC existe bel et bien, selon ce leaker réputé

Un leaker très connu a, récemment, confirmé l'existence du nouveau DLC à destination de The Witcher 3: Wild Hunt.

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Le nouveau DLC de The Witcher 3 serait une réalité

It does. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 1, 2026

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Toujours pas d'annonce officielle de CD Projekt RED

















Cela fait plusieurs mois maintenant que des rumeurs à propos d'un potentiel nouveau DLC pourtournent sur la Toile. Toutefois, les développeurs n'ont pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, laissant ainsi les fans de Geralt de Riv dans l'expectative. Or,Il y a très peu de temps,. Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, les paroles de NateTheHate relancent l'espoir de voir un nouveau contenu additionnel pour The Witcher 3, qui a déjà eu le droit à deux excellentes extensions (Hearts of Stone et Blood and Wine).Évidemment, et comme toujours, nous vous invitons à la prudence. Il ne s'agit, pour le moment, que de rumeurs. Par ailleurs, sortir un DLC pour un jeu lancé il y a plus de dix ans n'est pas chose habituelle dans le milieu vidéoludique. Cependant, étant donné que ce contenu additionnel pourrait être une passerelle narrative vers The Witcher 4, et plus généralement la nouvelle saga avec Ciri, un tel projet reste plausible en réalité. Mais, comme vous l'aurez compris, il convient de prendre tout cela avec des pincettes.Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes,. Cela pourrait donc ne pas voir le jour. C'est, d'ailleurs, le silence du studio de développement polonais qui intrigue énormément la communauté. Reste à savoir si les aventures de Geralt de Riv se prolongeront à l'avenir, via un nouveau DLC pour, ou non. Si CD Projekt RED fait une annonce à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.