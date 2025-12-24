11 ans après, The Witcher 3 devrait bien recevoir un DLC

Plus de dix ans après sa sortie, The Witcher 3 pourrait recevoir une nouvelle extension majeure. Selon un analyste financier polonais, CD Projekt Red préparerait un DLC payant pour 2026 afin de faire le lien avec le quatrième opus. Une prédiction audacieuse qui agite la communauté.
C'est une information qui, si elle venait à se confirmer, marquerait un tournant inédit dans l'industrie du jeu vidéo moderne. Alors que CD Projekt Red est pleinement tourné vers l'avenir avec le développement du quatrième opus de la saga, nom de code Polaris, et la suite de Cyberpunk 2077, le passé pourrait bien refaire surface. Le célèbre RPG sorti en 2015, The Witcher 3: Wild Hunt
, ne serait pas encore prêt à tirer sa révérence.
Selon un rapport récent publié par l'organisation d'investissement polonaise Strefa Inwestorów, le studio envisagerait de capitaliser une dernière fois sur son chef-d'œuvre avant de passer à la nouvelle génération. Une information qui confirmerait un précédent leak
, indiquant que du contenu additionnel serait prévu.
Une prédiction financière précise et surprenante
La source de cette rumeur n'est pas un insider habituel des forums de jeux vidéo, mais Mateusz Chrzanowski
, analyste chez Noble Securities. Dans ses prévisions concernant la feuille de route financière de CD Projekt, il estime que le studio pourrait sortir une nouvelle extension payante pour The Witcher 3
aux alentours de mai 2026. Les détails avancés sont particulièrement spécifiques : le contenu serait proposé au prix de 30 dollars et l'analyste table sur un volume de ventes avoisinant les 11 millions d'exemplaires.
Cette hypothèse s'inscrit dans un calendrier plus large, où The Witcher 4 ne verrait le jour qu'au quatrième trimestre 2027
. Dans cette optique, une sortie majeure en 2026 permettrait de combler le vide calendaire et de maintenir des revenus substantiels pour l'entreprise polonaise durant cette phase de transition critique.
Un pont marketing vers The Witcher 4
L'idée peut sembler saugrenue pour un titre qui aura alors onze ans d'âge. Pourtant, la logique commerciale derrière une telle manœuvre est loin d'être absurde. Le parc installé de joueurs possédant The Witcher 3 est colossal, le jeu continuant de se vendre massivement grâce aux promotions régulières et à sa réputation inébranlable. Proposer un nouveau contenu narratif sur une base technique déjà existante et maîtrisée représenterait un investissement aux risques limités pour un potentiel de rentabilité immense.
Il s'agirait donc d'une sorte d'amuse-bouche de luxe, potentiellement comparable en envergure aux extensions légendaires que furent Hearts of Stone et Blood and Wine. Ce DLC pourrait servir de passerelle narrative, connectant peut-être les dernières aventures de Geralt aux événements qui introduiront la nouvelle saga
, ou mettant en scène Ciri pour préparer le terrain.
Entre espoir et prudence
Il est impératif de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pour l'heure que d'une prévision d'analyste, et non d'une fuite interne ou d'une annonce officielle
. Sortir un DLC payant plus d'une décennie après le jeu de base serait une anomalie historique dans le secteur du jeu solo narratif. De plus, mobiliser des équipes sur l'ancien moteur REDengine alors que le studio migre vers l'Unreal Engine 5 pour ses futurs projets pourrait représenter un défi technique et logistique complexe.
Cependant, si CD Projekt Red parvient à réaliser ce tour de force, mai 2026 pourrait offrir aux fans des adieux dignes de ce nom à Geralt de Riv
, ou du moins à cette itération du monde du Sorceleur, avant de plonger vers l'inconnu. En attendant une confirmation, les joueurs devront prendre leur mal en patience et considérer cette possibilité avec le recul nécessaire.
commentaire (0)