The Witcher 3 augmente le prix de sa Complete Edition, avant la sortie de la version remastered

CD Projekt RED a, récemment, modifié le tarif de The Witcher 3 Complete Edition, avant l'approche imminente de la version remastered.

Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt va prochainement s'offrir une version remastered, à destination des consoles et du PC. Or, avant son lancement, CD Projekt RED a changé le tarif de la Complete Edition de The Witcher 3 sur Steam, et ce, à la hausse.

Le prix de The Witcher 3 Complete Edition augmente

En effet, comme repéré par plusieurs internautes et médias, CD Projekt RED a discrètement modifié le prix de la version Complete Edition de The Witcher 3 sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, The Witcher 3 Complete Edition est actuellement proposé à 49,99 € (également sur le PS Store), contre 39,99 € auparavant. Il s'agit, dès lors, d'une augmentation de 10 €, qui n'est donc pas passée inaperçue.

Comme vous l'aurez compris, cette hausse du prix de la Complete Edition de The Witcher 3 intervient alors que la version remastered est sur le point de sortir. D'ailleurs, toutes les nouveautés et améliorations contenues dans celle-ci seront disponibles gratuitement pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu. CD Projekt RED avait également annoncé ceci sur Twitter/X : « Tous les propriétaires actuels du jeu de base auront accès gratuitement aux deux extensions originales - Hearts of Stone et Blood and Wine ! Ces deux extensions sont également incluses dans le jeu de base The Witcher 3 Remastered ! ».

Une augmentation pour The Witcher 3 qui arrive après de multiples réductions

Cette augmentation du prix de The Witcher 3 sur Steam pourrait faire grincer des dents certains joueurs et joueuses, qui comptaient l'acheter dans les prochains jours. Pour autant, il convient tout de même de noter que le RPG de CD Projekt RED a, très régulièrement, profité de réductions plus qu'intéressantes, ces dernières années. À de nombreuses reprises, The Witcher 3 était proposé sous la barre des 10 € en version numérique/digitale, et ce, sur les différents stores.

















Dans tous les cas, rendez-vous le 29 septembre 2026 pour (re)découvrir The Witcher 3 avec sa version remastered. Le titre de CD Projekt RED est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC.