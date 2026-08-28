The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 août 2026 à 14h24
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Witcher 3 Remastered.
The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC

À la fin du mois de septembre 2026, The Witcher 3: Wild Hunt va s'offrir une version remastered, qui a notamment été annoncée lors de l'Opening Night Live de la gamescom de cette année. La version remastered de The Witcher 3 se rendra ainsi disponible sur consoles, mais aussi sur PC, notamment via Steam et Battle.net.

De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner The Witcher 3 Remastered.

Configurations PC The Witcher 3 Remastered

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de The Witcher 3 Remastered, sachez qu'il convient de posséder 12 Go de mémoire pour la configuration minimum, contre 16 Go pour celle recommandée. Sur la page Battle.net dédiée à cette version, les développeurs ont également précisé que les joueurs doivent posséder 70 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de The Witcher 3 Remastered sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de The Witcher 3 Remastered ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 64 bit Windows 11 64 bit
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X
Mémoire 12 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go), AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, AMD Raden RX 6600 XT ou Intel Arc B580
Stockage requis 70 Go d'espace disque disponible 70 Go d'espace disque disponible
Notes SSD SSD

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered débarque le 29 septembre 2026 sur consoles et PC. Les nouveautés et améliorations de cette version seront disponibles via une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs du jeu.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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