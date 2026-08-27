The Witcher 3 : L'histoire de l'extension Songs of the Past a été écrite il y a « des années »

Fool's Theory a, récemment, révélé que l'idée de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 date de plusieurs années.

Comme vous le savez probablement déjà, plus de 10 ans après sa sortie, The Witcher 3: Wild Hunt va se doter d'une toute nouvelle extension, baptisée Songs of the Past. Toutefois, il a été révélé que l'histoire de Songs of the Past de The Witcher 3 a été créée il y a plusieurs années de cela.

L'histoire de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 a été imaginée il y longtemps

C'est durant une interview avec les journalistes d'Eurogamer que le PDG de Fool's Theory, Jakub Rokosz, a indiqué que l'histoire de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 n'a pas été créée récemment. Jakub Rakosz explique notamment que le scénario de ce nouveau contenu additionnel a été imaginé il y a des années chez CD Projekt RED, qui l'a malheureusement laissé de côté :

L'histoire a été imaginée, il y a bien longtemps, chez CD Projekt RED par Ola Motyka et Philip Weber [qui étaient scénaristes sur le jeu de base]. Alors qu'ils y travaillaient, ils ont dû la mettre de côté pour diverses raisons : il fallait que les étoiles s'alignent, que Fool's Theory prenne de l'ampleur, etc. Quelques années plus tard, le sujet a refait surface et nous avons commencé à travailler dessus [Songs of the Past]. Depuis, nous avons approfondi le sujet et développé le projet, et c'est ainsi qu'il est devenu l'extension que vous voyez aujourd'hui.

The story for Witcher 3: Songs of the Past was actually written "years ago", according to Fool's Theory CEO.



"They had to put it aside for various reasons..."https://t.co/mdGmd8tGOv pic.twitter.com/xk6VTSgcP8 — Eurogamer (@eurogamer) August 26, 2026

Ainsi, l'idée narrative derrière l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 remonte à un petit moment maintenant, bien que nous ne possédions pas de chiffre exact. D'ailleurs, ce contenu additionnel proposera une histoire originale.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 ne s'inspire pas totalement des livres

Au cours de ce même échange avec Eurogamer, Jakub Rokosz a été interrogé à propos du lien possible entre l'extension Songs of the Past et les romans d'Andrzej Sapkowski. Le PDG a laissé entendre que l'histoire de ce DLC ne puise pas totalement dans les livres, puisqu'il « s'agit d'une histoire entièrement originale ». En revanche, les développeurs se sont tout de même inspiré de la série littéraire, notamment en ce qui concerne la relation étroite entre Geralt et Jaskier :

L'histoire est originale. Mais je dirais que ce que nous avons retenu des livres, c'est la relation étroite entre Geralt et Jaskier, et nous n'avions pas la place dans The Witcher 3 pour l'explorer car il y avait tant d'autres sujets sur lesquels nous concentrer - notamment la relation entre Geralt et Ciri. - Despoina Anetaki, conceptrice senior de quêtes chez CD Projekt RED.









Pour l'heure, rappelons que l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 doit arriver au cours de l'année 2027, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour le moment. Le titre de CD PRojekt RED est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC.