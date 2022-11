The Witcher 3 : La mise à jour next-gen trouve sa date de sortie

La mise à jour next-gen de The Witcher 3 arrive en décembre

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih — The Witcher (@witchergame) November 14, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cela fait de très nombreux mois que les joueurs et joueuses, fans de l'univers du Sorceleur ou non, attendent la mise à jour next-gen de, pour découvrir ou se replonger dans les aventures de Geralt de Riv. Celle-ci devait, initialement, sortir à la fin de l'année 2021 mais avait été reportée à 2022 . Or, ça y est, nous possédons (enfin !)En effet, le studio de développement CD Projekt RED a, récemment, annoncé: le rendez-vous est fixé au. C'est via une publication sur Twitter que nous apprenons la bonne nouvelle.Ainsi, à cette date, tous les joueurs et les joueuses possédant une version PC, PS4 ou bien Xbox One de The Witcher 3: Wild Hunt pourront télécharger, qui apporteet dulié à la série Netflix.À l'heure actuelle, nous n'en savons, malheureusement, pas plus. Néanmoins, le studio CD Projekt RED nous donne rendez-vous la semaine prochaine et indique que de plus amples détails ainsi que du gameplay seront partagés durant un REDstream. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront dévoilées.Pour rappel, en septembre 2020 , CD Projekt RED avait annoncé que des éditions physiques PS5 et Xbox Series de The Witcher 3: Wild Hunt étaient également prévues. Pour le moment, nous ne possédons pas encore leur date de sortie mais elles arriveront, certainement, après le lancement de la mise à jour next-gen.