The Witcher 3 : La mise à jour next-gen reportée à 2022

Annoncé il y a quelques semaines, pour notre plus grand bonheur, la mise à jour next-gen deétait initialement prévue pour être déployée durant cette fin d'année 2021, sans plus grande indication.Ainsi, les joueurs PS5, Xbox Series X et S et PC ont dorénavant rendez-vous durant le deuxième trimestre de 2022 pour pouvoir profiter pleinement de The Witcher 3 sur leurs consoles et machines.Cette nouvelle intervient en même temps que l'annonce du report du patch next-gen de Cyberpunk 2077 , patch qui paraîtra quant à lui durant le premier trimestre de 2022. L'objectif principal du studio est en effet de se concentrer avant tout sur son titre tant controversé, afin de proposer aux joueurs le plus rapidement possible toutes les corrections nécessaires mais aussi et surtout cette version next-gen. À titre informatif, elle interviendra plus d'un an après la sortie du jeu.Dans les mois à venir, le studio nous donnera de plus amples informations, notamment sur les améliorations graphiques à attendre de cette mise à jour next-gen. The Witcher 3 reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.