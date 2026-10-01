The Witcher 3 : La coiffure Cheveux de fauteur de troubles et le Masque du loup, comment obtenir ces récompenses gratuites ?

Nous vous précisons comment récupérer les récompenses gratuites Cheveux fauteur de troubles et Masque/Bandana du loup pour The Witcher 3.

Avec l'arrivée récente de la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt, le studio CD Projekt RED a préparé plusieurs récompenses afin de remercier la communauté. Ainsi, en plus de l'armure de paroare huppé, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement la coiffure Cheveux de fauteur de troubles et le Masque/Bandana du loup. Or, une condition spécifique doit être respectée et une manipulation particulière doit être effectuée.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment récupérer gratuitement la coiffure Cheveux fauteur de troubles et l'équipement Masque/Bandana du loup sur The Witcher 3.

Comment obtenir gratuitement la coiffure Cheveux fauteur de troubles et le Masque/Bandana du loup sur The Witcher 3 ?

Réclamer la coiffure Cheveux fauteur de troubles et le Masque/Bandana du loup de The Witcher 3

Contrairement au set d'armure de paroare huppé, la coiffure Cheveux fauteur de troubles et le Masque/Bandana du loup sont des récompenses à destination des joueurs et des joueuses qui possèdent un autre jeu de CD Projekt RED, à savoir Cyberpunk 2077. Si tel est votre cas, et que vous avez installé The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, voici comment obtenir la coiffure Cheveux fauteur de troubles et le Masque/Bandana du loup :

Sur PC (Epic Games Store, GOG, Steam, Battle.net) : Assurez-vous d'avoir installé The Witcher 3: Wild Hunt sur votre PC. Connectez-vous ensuite à REDLauncher avec votre compte CD Projekt RED.

Sur consoles : Lancez The Witcher 3: Wild Hunt sur votre console. Lorsque vous êtes dans le menu principal du jeu, liez votre compte CD Projekt RED. Touche R1 sur PS5, par exemple. Cette étape ne vous prendra que quelques secondes, rassurez-vous. Il ne vous reste plus qu'à accepter de recevoir ces différentes récompenses.



Récupérer le Masque/Bandana du loup et la coiffure Cheveux fauteur de troubles sur The Witcher 3

Une fois que vous avez réclamé ces récompenses, sachez que la pièce d'équipement Masque/Bandana du loup vous attend dans un coffre au palais royal de Wyzima/Wizyma (vous pouvez utiliser le système de voyage rapide pour vous y rendre). Ce coffre est situé dans la pièce où vous avez retrouvé Yennefer, dans les premières heures de jeu. Vous avez normalement une lettre provenant de cette dernière, qui vous indique où trouver le coffre en question.

À l'inverse, la coiffure Cheveux fauteur de troubles n'est pas à récupérer dans un coffre, mais est disponible auprès de n'importe quel barbier, si vous avez bien réclamé cette récompense. D'ailleurs, si vous vous demandez comment changer la coiffure de Geralt, sachez que nous vous en parlons dans un guide dédié.

Pour conclure, rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026, tandis que le jeu de base est sorti en 2015.