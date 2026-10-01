The Witcher 3 Remastered : Une astuce trouvée par la communauté permet de le récupérer gratuitement sur Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2026 à 11h35
Les joueurs ont trouvé le moyen d'obtenir The Witcher 3 Remastered gratuitement sur Nintendo Switch 2.
The Witcher 3 Remastered : Une astuce trouvée par la communauté permet de le récupérer gratuitement sur Switch 2

Comme vous le savez probablement déjà, le 29 septembre 2026, The Witcher 3: Wild Hunt a eu le droit à une version remastered, qui s'est rendue disponible gratuitement pour tous les détenteurs du jeu. D'ailleurs, la communauté a trouvé un moyen pour récupérer The Witcher 3 Remastered gratuitement sur Nintendo Switch 2, et ce, grâce à une seule cartouche Switch.

Une astuce trouvée pour accéder à The Witcher 3 Remastered sur Nintendo Switch 2 gratuitement

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En effet, de nombreuses personnes au sein de la communauté ont découvert une astuce concernant l'obtention de The Witcher 3 Remastered sur Nintendo Switch 2, et ce, gratuitement. Selon les différents retours, notamment sur Reddit, il suffit de se procurer un exemplaire/une cartouche du jeu sur Nintendo Switch, qui peut être utilisé autant de fois que désiré, pour accéder à la version remastered de The Witcher 3 gratuitement.

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De plus, une fois The Witcher 3 Remastered installé sur la dernière-née de Nintendo, il ne serait plus nécessaire d'avoir la cartouche dans la console. Ce qui rendrait possible le prêt de l'exemplaire entre amis, et donc à plusieurs personnes. 

Une astuce qui pourrait être corrigée à l'avenir par CD Projekt

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À l'heure actuelle, CD Projekt RED n'a pas réagi à cette découverte, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Pour autant, il est probable que le studio de développement polonais ait vent de cela dans les prochains jours et décide d'agir pour limiter cette astuce dans les semaines à venir. Reste à savoir si tel sera le cas et savoir comment CD Projekt RED va potentiellement s'y prendre pour endiguer cela.

If you own Witcher 3 on physical, you are gifted the remastered full digital game, no cartridge needed after.
by u/Erik_REF in Switch

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le jeu de base est sorti au cours de l'année 2015.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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