The Witcher 3 : Comment changer de coupe de cheveux et de barbe pour modifier l'apparence de Geralt ?

Si vous désirez modifier l'apparence de Geralt de Riv (coupe de cheveux et pilosité faciale/barbe) sur The Witcher 3: Wild Hunt, sachez que nous vous expliquons comment faire.

Comment modifier l'apparence de Geralt de Riv sur The Witcher 3: Wild Hunt ?





Étant donné quepropose une aventure relativement longue, les joueurs et les joueuses auront très certainement envie de, à un moment donné, ou se demanderont tout du moins si cette fonctionnalité est présente. Cela est tout à fait possible sur le RPG de CD Projekt RED.D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit,, afin que vous puissiez façonner le protagoniste à votre guise.Au début de votre aventure sur, vous ne pourrez pas. Toutefois, au bout de quelques heures de jeu, et notamment lorsque vous ferez la rencontre d'Emhyr Var Emreis, Geralt se fera raser la barbe de près, et ce, automatiquement.Par la suite, une fois que vous serez plongés dans la région de Velen, et même après, vous aurez la possibilité de, soit. Une fonctionnalité qui est d'autant plus appréciable que la barbe du Loup Blanc pousse progressivement.Ainsi, si vous souhaitez, afin de, il vous suffit de trouver un barbier. Il s'agit d'un PNJ spécifique, qui est représenté par une icône en forme de ciseaux sur la carte (comme sur l'image ci-contre). Vous en trouverez à plusieurs endroits du Continent, notamment à Velen, Novigrad ou encore à Skellige.Dès que vous êtes devant un barbier, interagissez avec lui. Vous pourrez, dès lors, choisir entre deux options : « J'aimerais changer de coupe » ou « Je voudrais me faire tailler la barbe ». Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous désirezou bien, puis opter pour l'une des propositions apparaissant sur votre écran.Bien entendu, ces actions ne sont pas gratuites et délesteront Geralt de quelques pièces (10 pour les cheveux, 5 pour la barbe - environ). Sachez que vous pouvez répéter cette opération autant de fois que souhaité, à condition d'avoir la monnaie requise pour chaque