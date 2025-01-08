The Witcher 3 : Comment changer de coupe de cheveux et de barbe pour modifier l'apparence de Geralt ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 janvier 2025 à 15h52
Si vous désirez modifier l'apparence de Geralt de Riv (coupe de cheveux et pilosité faciale/barbe) sur The Witcher 3: Wild Hunt, sachez que nous vous expliquons comment faire.
The Witcher 3 : Comment changer de coupe de cheveux et de barbe pour modifier l'apparence de Geralt ?
Étant donné que The Witcher 3: Wild Hunt propose une aventure relativement longue, les joueurs et les joueuses auront très certainement envie de modifier l'apparence de Geralt de Riv, à un moment donné, ou se demanderont tout du moins si cette fonctionnalité est présente. Cela est tout à fait possible sur le RPG de CD Projekt RED.

D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment changer la coupe de cheveux et la pilosité faciale (barbe) de Geralt sur The Witcher 3, afin que vous puissiez façonner le protagoniste à votre guise.

Comment modifier l'apparence de Geralt de Riv sur The Witcher 3: Wild Hunt ?

Au début de votre aventure sur The Witcher 3: Wild Hunt, vous ne pourrez pas changer la coupe de cheveux et la pilosité faciale de Geralt. Toutefois, au bout de quelques heures de jeu, et notamment lorsque vous ferez la rencontre d'Emhyr Var Emreis, Geralt se fera raser la barbe de près, et ce, automatiquement. 

Par la suite, une fois que vous serez plongés dans la région de Velen, et même après, vous aurez la possibilité de modifier l'apparence de Geralt, soit changer sa coupe de cheveux et sa pilosité faciale. Une fonctionnalité qui est d'autant plus appréciable que la barbe du Loup Blanc pousse progressivement.

the-witcher-3-wild-hunt-icone-barbier-pnjAinsi, si vous souhaitez modifier la coupe de cheveux et la barbe de Geralt, afin de changer son apparence, il vous suffit de trouver un barbier. Il s'agit d'un PNJ spécifique, qui est représenté par une icône en forme de ciseaux sur la carte (comme sur l'image ci-contre). Vous en trouverez à plusieurs endroits du Continent, notamment à Velen, Novigrad ou encore à Skellige.

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Dès que vous êtes devant un barbier, interagissez avec lui. Vous pourrez, dès lors, choisir entre deux options : « J'aimerais changer de coupe » ou « Je voudrais me faire tailler la barbe ». Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous désirez changer la coupe de cheveux de Geralt ou bien modifier sa pilosité faciale/barbe, puis opter pour l'une des propositions apparaissant sur votre écran.

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Bien entendu, ces actions ne sont pas gratuites et délesteront Geralt de quelques pièces (10 pour les cheveux, 5 pour la barbe - environ). Sachez que vous pouvez répéter cette opération autant de fois que souhaité, à condition d'avoir la monnaie requise pour chaque changement d'apparence.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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