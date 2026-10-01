The Witcher 3 : Guide miraculeux du gwynt, où et comment l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment obtenir le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3, qui vous aidera à trouver toutes les cartes dudit mini-jeu.

Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le 100 % ou bien trophée Platine de The Witcher 3: Wild Hunt doivent nécessairement mettre la main sur toutes les cartes de gwynt. Cette tâche est loin d'être facile, étant donné que de nombreuses cartes doivent être récupérées, et ce, tout au long de l'aventure. Toutefois, posséder le guide miraculeux du gwynt est un avantage. Or, cet objet n'est pas forcément facile à dénicher.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3, tout en vous précisant son utilité.

Où et comment obtenir le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3 ?

En réalité, il existe deux façons d'obtenir le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3. La première, et surtout celle qui arrive le plus tôt en cours d'aventure, consiste à battre le PNJ Aldert Geert durant une partie de gwynt. Ce dernier est situé dans l'auberge de Blanchefleur (dans le village de Blanchefeur, près du point de téléportation Pont des soupirs). C'est normalement le premier personnage que vous rencontrerez qui vous parle du mini-jeu gwynt. Ainsi, en gagnant la partie contre ce dernier, vous parviendrez à récupérer le guide miraculeux du gwynt.

Autrement, si vous n'avez pas affronté ce PNJ avant de vous rendre au palais de Wyzima, sachez qu'il existe une autre solution pour trouver le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3. Il convient de se rendre dans le quartier Gildforf, à Novigrad (non loin du point de téléportation Pont Saint-Grégoire). Là-bas, vous pourrez rencontrer un marchand, dont la boutique est adjacente au tableau d'affichage (emplacement sur l'image ci-dessous). Ce dernier vend le guide miraculeux du gwynt, si vous ne le possédez pas déjà. Évidemment, il faudra que vous vous délestiez de plusieurs Couronnes pour l'obtenir.

Quelle est l'utilité du guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3 ?

Avoir le guide miraculeux du gwynt sur The Witcher 3 est un avantage non négligeable pour dénicher toutes les cartes dudit mini-jeu, et ce, afin d'obtenir le trophée/succès « Collectionneur de cartes », dont l'intitulé est « Procurez-vous toutes les cartes de gwynt disponibles dans la version du jeu de base ».

Comme indiqué en jeu, cet ouvrage « affiche les cartes de gwynt manquant dans votre collection », en vous indiquant précisément le nombre d'éléments à trouver dans chaque région du jeu (Velen, Novigrad, Skellige, Kaer Morhen). Le livre vous précise également combien de cartes vous devez encore récupérer auprès de « joueurs sans compétence ou renommée particulières ». Se mettant à jour au fil de vos découvertes et obtentions, le guide miraculeux du gwynt est d'une aide précieuse pour récupérer toutes les cartes de gwynt.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3, qui est sorti en 2015, s'est offert sa version remastered le 29 septembre 2026. Ainsi, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.