The Witcher 3 Transmog : Comment changer l'apparence des armes et armures ?

Nous vous indiquons comment profiter du système transmog, pour modifier l'apparence des armes et des armures de Geralt, sur The Witcher 3.

Depuis le lancement de la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs et les joueuses ont accès à la fonctionnalité transmog/transmogrification, qui offre la possibilité de changer l'apparence d'une pièce d'équipement tout en conservant les caractéristiques et statistiques d'une arme ou bien d'une armure. Toutefois, sur le RPG de CD Projekt RED, ce système n'est pas accessible dès le début de l'aventure et peut être un tantinet difficile à trouver.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment changer l'apparence des armes et des armures sur The Witcher 3, et donc comment utiliser le système transmog.

Comment l'apparence des armes et armures (transmog) sur The Witcher 3 ?

Des prérequis à respecter pour le système de transmog sur The Witcher 3

Comme dit précédemment, la fonctionnalité transmog n'est pas disponible dans les premières heures de jeu sur The Witcher 3. Celle-ci ne le devient qu'après avoir rencontré des PNJ bien spécifiques : le maître armurier, Yoana, et le maître forgeron, Hattori. Ces deux personnages ne deviennent maître armurier et maître forgeron qu'après avoir réalisé leur quête, demandant d'être au moins au niveau 24 : « Un armurier peut en cacher un autre » pour Yoana et « Épées et ravioles » pour Hattori.

Si vous avez réalisé ces quêtes, vous pouvez dès lors profiter du système transmog sur The Witcher 3.

Utiliser le système transmog sur The Witcher 3

Afin de modifier l'apparence des armes et des armures de Geralt sur The Witcher 3, vous devez donc rendre visite à Yoana (à Perchefreux, Velen - emplacement sur la première image ci-dessous) et à Hattori (à Novigrad - emplacement sur la deuxième image ci-dessous). Grâce à Yoana, vous pourrez changer le look des armures, tandis qu'avec Hattori, vous aurez la possibilité de modifier le style des armes (épées et arbalètes). Il vous suffit donc d'aller visiter le maître forgeron ou bien le maître armurier.





Dans les deux cas, voici la marche à suivre pour changer l'apparence des armes et des armures sur The Witcher 3 :

Interagissez avec le maître forgeron/maître armurier et accédez à son inventaire.

Cliquez sur l'onglet « Reforgeage », situé tout en haut à droite de votre écran.

Sélectionnez l'arme ou l'armure dont vous souhaitez changer l'apparence.

Choisissez l'armure ou l'arme qui vous plaît pour adopter son look.

Validez votre choix en confirmant le reforgeage. Cela vous coûtera, bien évidemment, plusieurs Couronnes.







Vous savez, à présent, comment changer l'apparence des armes et armures sur The Witcher 3, grâce au système transmog. Vous pouvez effectuer cette manipulation à tout moment, en vous rendant auprès des PNJ cités ci-dessus, et autant de fois que vous le désirez (à condition d'avoir des Couronnes). Comme vous pourrez le constater, vous ne pouvez adopter le look que d'une arme ou bien d'une armure déjà débloquée.

À lire également The Witcher 3 : Comment teindre les armures ?

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026, tandis que le jeu de base est sorti en 2015.