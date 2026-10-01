The Witcher 3 : Le set d'armure du paroare huppé, comment l'obtenir gratuitement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2026 à 14h38
Les joueurs et les joueuses de The Witcher 3 peuvent récupérer un nouveau set d'armure pour Geralt, et ce, gratuitement grâce à de nouveaux cadeaux de la part de CD Projekt RED.
The Witcher 3 : Le set d'armure du paroare huppé, comment l'obtenir gratuitement ?

Afin de remercier la communauté et fêter le lancement de la version remastered, le studio de développement CD Projekt RED a décidé de faire de nouveaux cadeaux aux joueurs et aux joueuses de The Witcher 3: Wild Hunt. Parmi ces récompenses gratuites, le set d'armure du paroare huppé. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment récupérer gratuitement le set d'armure du paroare huppé sur The Witcher 3.

Comment obtenir gratuitement le set d'armure du paroare huppé sur The Witcher 3 ?

Réclamer gratuitement le set d'armure du paroare huppé de The Witcher 3

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Comme dit précédemment, le set d'armure du paroare huppé est un cadeau de remerciement de la part de CD Projekt RED et est à destination de toutes celles et ceux qui ont acheté The Witcher 3: Wild Hunt. Dès lors, depuis le lancement de la version remastered, les joueurs et les joueuses étant sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 peuvent récupérer gratuitement ces pièces d'équipement. Voici, d'ailleurs, comment obtenir le set d'armure du paroare huppé

  • Sur PC (Epic Games Store, GOG, Steam, Battle.net) : 
    • Assurez-vous d'avoir installé The Witcher 3: Wild Hunt sur votre PC.
    • Connectez-vous ensuite à REDLauncher avec votre compte CD Projekt RED.
  • Sur consoles (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2) :
    • Lancez The Witcher 3: Wild Hunt sur votre console.
    • Lorsque vous êtes dans le menu principal du jeu, liez votre compte CD Projekt RED.
      • Touche R1 sur PS5, par exemple.
      • Cette étape ne vous prendra que quelques secondes, rassurez-vous.
    • Il ne vous reste plus qu'à accepter de recevoir ces différentes récompenses.

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Récupérer le set d'armure du paroare huppé sur The Witcher 3 

Une fois que vous avez réussi à réclamer le set d'armure du paroare huppé sur The Witcher 3, il ne vous reste plus qu'à aller le chercher, et ce, à un endroit bien spécifique. Pour récupérer l'armure du paroare huppé, il convient, effectivement, de se rendre au palais royal de Wizyma/Wyzima (via le système de voyage rapide). Là-bas, et plus spécifiquement dans la pièce où vous avez retrouvé Yennefer durant les premières heures de jeu, vous pourrez ramasser l'ensemble de l'armure du paroare huppé via un coffre.

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Notons que ce set comprend les pièces d'équipement suivantes, qui sont désormais disponibles dans votre inventaire : Armure du paroare huppé, Bottes du paroare huppé, Gantelets du paroare huppé et Pantalon du paroare huppé. Sur le site officiel, sa description est la suivante : « Faite de cuir de qualité et de beau tissu coloré agrémenté de motifs floraux, cette armure particulièrement stylée et confortable est très appréciée des Sorceleurs engagés sur la Voie ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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