Halo: Campaign Evolved au centre d'une tribune sur l'utilisation de l'IA dans le doublage

Beaucoup de joueurs ont vivement réagi sur les réseaux sociaux en découvrant le doublage français des personnages principaux de Halo: Campaing Evolved. Mais ils ont rapidement été suivis par les voix officielles de Cortana et du Major.

S'il a ravivé de merveilleux souvenirs chez certains, Halo: Campaign Evolved a été confronté à une polémique dont le sujet est très controversé. Si vous avez opté pour le doublage français du titre, vous avez peut-être remarqué une différence dans les voix du Major et de Cortana. En effet, David Krüger et Laetitia Lefebvre, qui prêtent leurs voix aux deux personnages, ont été écartés de ce remake.

Pire encore : certains pensent que les deux doubleurs ainsi que plusieurs rôles secondaires auraient été remplacés par des voix générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Face à cette situation, les deux doubleurs ont décidé d'agir en publiant une tribune dénonçant cette pratique de plus en plus fréquente dans l'industrie.

Les voix s'élèvent face aux nombreux problèmes de Halo: Campaign Evolved et des pratiques de Microsoft

Le texte en question est consultable en intégralité sur le site de BFM. Celle-ci dénonce les pratiques employées par Microsoft concernant le doublage et l'intelligence artificielle. Quand ils sont engagés par la firme, les doubleurs doivent signer un contrat dont l'une des clauses est au cœur de cette polémique. Elle indique que la voix enregistrée peut être utilisée pour entrainer une intelligence artificielle, sous-entendant qu'elle remplacerait les vrais doubleurs dans le futur.

Oui en France, la propriété intellectuelle existe, et oui, de fait, n'en déplaise à Microsoft, nous sommes propriétaires de nos interprétations. Et non, nous ne céderons pas nos voix pour qu'elles soient générées à loisir par une IA. Il est donc hors de question de céder au chantage au travail de Microsoft, il est hors de question de courber l'échine devant un diktat violent et irrespectueux des artistes-interprètes et des communautés de joueurs.

La tribune précise d'ailleurs que les comédiens employés pour doubler Cortana et le Major n'auraient même pas été crédités dans le générique de Halo: Campaign Evolved, ajoutant de l'huile sur le feu.

Le combat continue dans l'Hexagone, mais plusieurs jeux Xbox restent privés de VF

Cette situation affecte plus généralement la présence de doublages français dans les jeux édités par Microsoft, comme Forza Horizon 6 ou encore Fable. Ceux-ci n'auront pas de voix françaises car les doubleurs ont refusé de signer des contrats contenant cette clause. Mais la situation est aussi révélatrice d'un combat pour que les comédiens de doublage puissent continuer de donner vie aux histoires de demain sans être menacés par une technologie qui vole leur voix.

À lire également Fable ne proposera pas de doublage français

Que ce soit avec le hashtag #TouchePasMaVF ou avec la pétition « Sauvons la VF de Halo ! », le public et les grands noms du secteur se mobilisent pour préserver leurs emplois et empêcher l'intelligence artificielle d'envahir le monde du doublage. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut remplacer les comédiens et comédiennes de doublage ou qu'elle doit être complètement écartée de l'industrie vidéoludique ? Partagez votre avis sur la question dans les commentaires juste en dessous !