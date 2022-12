The Witcher 3 : Comment récupérer l'armure de la série Netflix The Witcher ?

Récupérer l'armure de la série The Witcher sur The Witcher 3: Wild Hunt

Au mois de décembre 2022, le studio de développement CD Projet RED a déployé la mise à jour next gen sur. En plus d'avoir apporté des améliorations graphiques et techniques, celle-ci a ajouté une nouvelle quête, permettant de(joué par Henri Cavill). D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit.Afin de, figurant dans la, sur, vous devez vous intéresser à une quête bien spécifique. Pour l'obtenir, vous devez impérativement avoir terminé le prologue du jeu, se déroulant à Blanchefleur, et avoir débloqué la région de Velen. En effet, c'est dans cette zone que se trouve ladite quête, notamment tout près du point de voyage rapide « Arbre du pendu ».Afin de vous faire gagner du temps, nous vous indiquons l'emplacement exact de ladite quête (symbole : position actuelle du joueur, sur l'image 1 de la galerie ci-dessous).Une fois que vous avez rejoint cet emplacement, interagissez avec le PNJ « Prêtre du Feu Éternel » (image 2 de la galerie ci-dessus). Celui-ci vous parlera de la Fosse, lieu dans lequel des déserteurs se sont installés. Vous allez devoir explorer les mines de la Fosse. À ce sujet, nous ne vous en dirons pas plus afin de vous garder la surprise entière.C'est à la fin de cette quête que vous récupérerez les schémas permettant de crafter les équipements de l'École du Loup Oublié, c'est-à-dire(niveau 20 requis pour la porter). Évidemment, pour la fabriquer, vous allez devoir réunir de nombreux matériaux et ingrédients alchimiques. Par ailleurs, sachez que la quête se poursuit à Kaer Morhen, où vous pourrez trouver des documents permettant d'améliorer laditePour conclure, remarquons qu'il est préférable d'accomplir cette quête en étant niveau 9 ou 10. De notre côté, nous l'avons réalisé alors que nous n'étions que niveau 7. De ce fait, nous avons dû faire preuve de prudence lors de nos déplacements et durant les affrontements.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :