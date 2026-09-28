The Witcher 3 Remastered : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 septembre 2026 à 11h00
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France de The Witcher 3 Remastered sur PC et consoles, afin d'être prêt pour le lancement.
The Witcher 3 Remastered : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Witcher 3: Wild Hunt va très prochainement avoir le droit à une version remastered, qui a été annoncée pour la toute première fois au mois d'août de cette année. D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est désormais sur le point de se rendre disponible.

À lire également

The Witcher : Un nouveau livre est en préparation

The Witcher : Un nouveau livre est en préparation

De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de l'heure de sortie de The Witcher 3 Remastered en France, afin de (re)plonger dans les aventures de Geralt de Riv dès que possible. Nous vous apportons des informations à ce sujet.

Heure de sortie de The Witcher 3 Remastered en France sur PC et consoles

the-witcher-3-geralt-ciri

The Witcher 3 Remastered se rendra, pour rappel, disponible le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu. Grâce à une récente publication de CD Projekt RED sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de The Witcher 3 Remastered.

Ainsi, l'heure de sortie de The Witcher 3 Remastered est fixée à 12h (heure française) le 29 septembre 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. Ainsi, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne pour ce qui est du lancement de cette nouvelle version de The Witcher 3: Wild Hunt.

Des détails sur The Witcher 3 Remastered

À l'heure indiquée précédemment, The Witcher 3 Remastered sortira sur PS5, Xbox Series, PC (et pour la première fois sur Battle.net) ainsi que sur Nintendo Switch 2. CD Projekt RED a prévu une mise à niveau gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le titre.

D'après les dernières informations connues, cette version remastered de The Witcher 3 apportera son lot d'améliorations et d'optimisations, notamment du côté des graphismes et des performances. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à une refonte de l'arbre de compétences, à l'arrivée de la transmogrification, à des ajouts dans le mode Photo et à l'introduction de nouvelles exécutions, entre autres.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour (re)partir sur le Continent aux côtés de Geralt de Riv via The Witcher 3 Remastered.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 : Comment récupérer l'armure de la série Netflix The Witcher ?
The Witcher 3 25 septembre 2026

The Witcher 3 : Comment récupérer l'armure de la série Netflix The Witcher ?

Grâce à la mise à jour next gen, il est possible de récupérer l'armure de la série Netflix The Witcher sur The Witcher 3: Wild Hunt. D'ailleurs, nous vous expliquons comment faire dans cet article dédié.
The Witcher 3: Wild Hunt : Quel est le niveau max (level cap) ?
The Witcher 3 25 septembre 2026

The Witcher 3: Wild Hunt : Quel est le niveau max (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur The Witcher 3: Wild Hunt, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap sur le titre dans ce guide dédié.
The Witcher 3: Wild Hunt : Quelle est sa durée de vie ?
The Witcher 3 25 septembre 2026

The Witcher 3: Wild Hunt : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de The Witcher 3: Wild Hunt et le nombre d'heures nécessaires à sa complétion, selon votre façon de jouer.

commentaire (0)