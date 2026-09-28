The Witcher 3 Remastered : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie en France de The Witcher 3 Remastered sur PC et consoles, afin d'être prêt pour le lancement.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que The Witcher 3: Wild Hunt va très prochainement avoir le droit à une version remastered, qui a été annoncée pour la toute première fois au mois d'août de cette année. D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est désormais sur le point de se rendre disponible.

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De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de l'heure de sortie de The Witcher 3 Remastered en France, afin de (re)plonger dans les aventures de Geralt de Riv dès que possible. Nous vous apportons des informations à ce sujet.

Heure de sortie de The Witcher 3 Remastered en France sur PC et consoles

The Witcher 3 Remastered se rendra, pour rappel, disponible le 29 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu. Grâce à une récente publication de CD Projekt RED sur le compte Twitter/X de la licence, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de The Witcher 3 Remastered.

Ainsi, l'heure de sortie de The Witcher 3 Remastered est fixée à 12h (heure française) le 29 septembre 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. Ainsi, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne pour ce qui est du lancement de cette nouvelle version de The Witcher 3: Wild Hunt.

The Continent is trembling, preparing for another cavalcade of the dreaded Wild Hunt.



In less than a week, on September 29th, assist Geralt of Rivia in his quest to find Ciri before Eredin's cohort does... 💀



Check the map below for exact release timing of The Witcher 3: Wild… pic.twitter.com/m5mZlVAyqV — The Witcher (@thewitcher) September 24, 2026

Des détails sur The Witcher 3 Remastered

À l'heure indiquée précédemment, The Witcher 3 Remastered sortira sur PS5, Xbox Series, PC (et pour la première fois sur Battle.net) ainsi que sur Nintendo Switch 2. CD Projekt RED a prévu une mise à niveau gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le titre.

D'après les dernières informations connues, cette version remastered de The Witcher 3 apportera son lot d'améliorations et d'optimisations, notamment du côté des graphismes et des performances. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à une refonte de l'arbre de compétences, à l'arrivée de la transmogrification, à des ajouts dans le mode Photo et à l'introduction de nouvelles exécutions, entre autres.

Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour (re)partir sur le Continent aux côtés de Geralt de Riv via The Witcher 3 Remastered.