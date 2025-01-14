The Witcher 3 Inventaire : Comment porter davantage d'objets ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2025 à 18h06
Si vous souhaitez augmenter la capacité en poids de l'inventaire de Geralt sur The Witcher 3, sachez que nous vous indiquons comment porter davantage d'objets pour faciliter votre périple sur le Continent.
The Witcher 3 Inventaire : Comment porter davantage d'objets ?
Au cours de leur aventure sur The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs et les joueuses accumuleront de nombreux objets, dont des armes et des armures. Cependant, l'inventaire de Geralt de Riv a ses limites. Les dépasser rend le personnage encombré et, alors, lent. Ce qui est relativement frustrant. Fort heureusement, il est possible d'améliorer cela. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment porter davantage d'objets sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Porter davantage d'objets sur The Witcher 3, comment faire ?

L'inventaire de Geralt et ses limites

Avant tout, et comme dit précédemment, sur The Witcher 3: Wild Hunt, le système d'inventaire diffère quelque peu de celui d'autres RPG. En effet, sur le titre de CD Projekt RED, l'inventaire de Geralt est conditionné par une limite de poids. Tous les items, hormis les ressources d'artisanat et d'alchimie ainsi que les consommables, ont un certain poids (précisé en survolant les objets, dans l'inventaire).

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the-witcher-3-wild-hunt-icone-encombrementEn dépassant le poids maximum (indiqué en haut, dans l'onglet « Inventaire », via le menu en jeu), vous verrez une icône présente sur votre écran (comme sur l'image ci-contre) et le protagoniste sera lent et dans l'incapacité de courir. Ce qui peut être pénible et surtout arriver très souvent au cours de votre périple.

Cependant, pas de panique. Il existe quelques solutions pour augmenter la capacité en poids de l'inventaire de Geralt et, ainsi, porter davantage d'objets pour ne plus atteindre la limite d'encombrement.

Utilisez des sacoches pour Ablette

L'un des meilleurs moyens pour porter davantage d'objets sur The Witcher 3: Wild Hunt est de faire usage des sacoches pour Ablette. Ces items s'obtiennent de différentes manières : vous pouvez, notamment, en acheter auprès de certains marchands ou bien en récupérer via des quêtes (dont celles des courses de chevaux).

En fonction de la sacoche que vous avez en votre possession, vous augmenterez plus ou moins significativement la limite de poids de l'inventaire de Geralt et vous serez alors à même de transporter plus d'objets. Par exemple, les sacoches de selle boostent de 30 la limite en poids de l'inventaire de Geralt. Les sacoches de selles nilgaardiennes augmentent, quant à elles, de 70 le poids maximum de l'inventaire. Remarquons que l'une des meilleures sacoches pour Ablette peut être obtenue via l'extension Blood and Wine de The Witcher 3: Wild Hunt.

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Ainsi, nous ne pouvons que vous conseiller de vous procurer le plus rapidement possible de meilleures sacoches pour Ablette, afin que vous puissiez transporter de plus amples items.

Débloquez la capacité « Dos puissant »

En plus des sacoches pour Ablette, sachez qu'une compétence spécifique peut être débloquée afin d'augmenter le poids maximum de l'inventaire. Pour être plus précis, il s'agit de la capacité « Dos puissant », qui figure dans l'onglet « Techniques » (dans « Personnage », depuis le menu en jeu). Celle-ci ne coûte qu'un point de compétence et peut donc être obtenue assez rapidement. Là encore, nous vous recommandons de vous y intéresser le plus tôt possible.

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Quelques conseils/astuces pour ne pas être encombré sur The Witcher 3

En utilisant les bonnes sacoches pour Ablette et en acquérant la compétence « Dos surpuissant », votre voyage aux quatre coins du Continent, aux côtés de Geralt, devrait être plus aisé. Néanmoins, voici quelques conseils/astuces supplémentaires, qui vous éviteront d'être encombré trop fréquemment sur The Witcher 3 :
  • Rendez-vous régulièrement à des endroits où un coffre/une réserve est disponible.
    • Cela vous permettra de déposer les objets que vous désirez garder.
      • Vous trouverez l'un de ces coffres à Perchefreux (Velen), par exemple.
  • Revendez les items dont vous n'avez pas besoin.
    • Cette action est à effectuer souvent afin de vider l'inventaire de Geralt et surtout gagner des pièces.
  • Acquérez et consommez la Décoction de Fiellon, en cas d'urgence.
    • En la buvant, vous augmenterez temporairement le poids maximum de l'inventaire du protagoniste. La durée de l'effet est de 1 800 s.
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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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