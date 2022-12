The Witcher 3: Wild Hunt : Quel est le niveau max (level cap) ?

Quel est le niveau maximum (level cap) sur The Witcher 3: Wild Hunt ?

The Witcher 3: Wild Hunt (jeu de base) → Niveau 70

The Witcher 3: Wild Hunt - Extensions Hearts of Stone et Blood and Wine → Niveau 100

Comme sur la plupart des RPG, Geralt de Riv, le protagoniste de, gagne des niveaux au fur et à mesure de l'aventure. C'est, notamment, en terminant des quêtes principales/secondaires ou encore en accomplissant des Contrats de Sorceleur que les joueurs obtiendront des points d'expérience, conditionnant le gain de niveau. À ce sujet, la communauté se demande(ou autrement dit « level cap ») surSur, lesur le jeu de base est 70. Or, avec l'arrivée des extensions narratives Hearts of Stone et Blood and Wine, proposant de nombreuses quêtes et activités, les joueurs et les joueuses peuvent monter jusqu'au100. Unplutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, sachez que l'atteindre demande de très nombreuses heures de jeu. Généralement, en terminant le jeu de base, les joueurs possèdent uncompris entre 40-50.Notons que pour chaquedébloqué, vous obtiendrez un point de compétence à répartir dans différentes catégories, notamment « Combat », « Signes », « Alchimie » ou bien « Techniques ». Par ailleurs, remarquons que le New Game+ vous permet de lancer une deuxième partie tout en conservant leatteint lors de la première run ainsi que les équipements (armes et armures) débloqués.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer le titre tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :