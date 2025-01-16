The Witcher 3 : Démanteler des objets, comment faire pour récupérer des ressources ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment démanteler des objets sur The Witcher 3, afin d'obtenir des ressources utiles pour l'artisanat ou l'alchimie.

Comment démanteler des objets sur The Witcher 3 ?







Tout au long de leur périple sur, les joueurs et les joueuses accumuleront de nombreux objets, qui sont plus ou moins utiles. Ces items peuvent, bien entendu, être vendus à des marchands. Remarquons qu'il est également possible desur le RPG de CD Projekt RED. Cela peut, d'ailleurs, être très utile. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit,, afin de récupérer des ressources plus ou moins importantes.est relativement facile, en réalité. Pour ce faire, vous devez rendre visite à un forgeron ou bien à un armurier (icônes de ces deux PNJ ci-contre). Vous les trouverez, souvent, dans des villages ou bien dans les villes.Dès que vous êtes devant un forgeron ou un armurier, interagissez avec ledit personnage et accédez à son inventaire. Or, ce ne sont pas les items vendus par ce dernier qui nous intéressent ici. À la place, naviguez dans les onglets indiqués en haut de l'écran, jusqu'à atteindre la section « Démonter ».Vous pourrez, à ce moment-là, voir tous les objets, notamment les armes, les armures, les items rangés dans « divers » ou encore les composants artisanaux, qui peuvent être démantelés sur votre écran. Il vous suffit d'en sélectionner un et de cliquer sur « Démonter » (touche Croix sur PlayStation, par exemple) pouren question. Cela vous coûtera, évidemment, quelques pièces.est relativement intéressant puisque cette action vous permet de récupérer des ressources, telles que des composants pour l'artisanat et des ingrédients pour l'alchimie, qui pourraient vous être utiles ou bien demandées par la suite. Nous vous conseillons, de ce fait, de le faire de temps en temps.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.