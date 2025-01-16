The Witcher 3 : Démanteler des objets, comment faire pour récupérer des ressources ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 janvier 2025 à 10h48
Nous vous expliquons, pas à pas, comment démanteler des objets sur The Witcher 3, afin d'obtenir des ressources utiles pour l'artisanat ou l'alchimie.
The Witcher 3 : Démanteler des objets, comment faire pour récupérer des ressources ?
Tout au long de leur périple sur The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs et les joueuses accumuleront de nombreux objets, qui sont plus ou moins utiles. Ces items peuvent, bien entendu, être vendus à des marchands. Remarquons qu'il est également possible de démanteler des objets sur le RPG de CD Projekt RED. Cela peut, d'ailleurs, être très utile. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment démanteler des objets sur The Witcher 3: Wild Hunt, afin de récupérer des ressources plus ou moins importantes.

Comment démanteler des objets sur The Witcher 3 ?

the-witcher-3-wild-hunt-icone-forgeronthe-witcher-3-wild-hunt-icone-armurierDémanteler des objets sur The Witcher 3: Wild Hunt est relativement facile, en réalité. Pour ce faire, vous devez rendre visite à un forgeron ou bien à un armurier (icônes de ces deux PNJ ci-contre). Vous les trouverez, souvent, dans des villages ou bien dans les villes.

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Dès que vous êtes devant un forgeron ou un armurier, interagissez avec ledit personnage et accédez à son inventaire. Or, ce ne sont pas les items vendus par ce dernier qui nous intéressent ici. À la place, naviguez dans les onglets indiqués en haut de l'écran, jusqu'à atteindre la section « Démonter ».

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Vous pourrez, à ce moment-là, voir tous les objets, notamment les armes, les armures, les items rangés dans « divers » ou encore les composants artisanaux, qui peuvent être démantelés sur votre écran. Il vous suffit d'en sélectionner un et de cliquer sur « Démonter » (touche Croix sur PlayStation, par exemple) pour démanteler l'objet en question. Cela vous coûtera, évidemment, quelques pièces.
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Démanteler des objets sur The Witcher 3 est relativement intéressant puisque cette action vous permet de récupérer des ressources, telles que des composants pour l'artisanat et des ingrédients pour l'alchimie, qui pourraient vous être utiles ou bien demandées par la suite. Nous vous conseillons, de ce fait, de le faire de temps en temps.

Pour conclure, rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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