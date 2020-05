The Witcher 3 : CD Projekt regrette de ne pas avoir explorer davantage l'histoire de Ciri

La série Netflix The Witcher est une réussite totale, et la plateforme de streaming souhaite évidemment surfer sur la vague de ce succès. Ainsi, la deuxième saison est déjà en tournage et de nouveaux sorceleurs ont rejoint Geralt.

The Witcher 3

CD Projekt Red est devenu le deuxième plus gros studio européen

Depuis quelques années, CD Projekt Red s'est imposé comme l'un des studios les plus influents grâce à un certain The Witcher 3 et à l'annonce du fameux Cyberpunk 2077, qui promet d'être plus ambitieux que jamais. Ces derniers mois ont également été fructueux et par conséquent la valeur de l'entreprise a augmenté, lui octroyant la place de deuxième plus gros studio européen.