The Witcher 3 : Le nombre de joueurs augmente fortement depuis le lancement de la série

La série The Witcher produite par Netflix semble également profiter aux jeux vidéo, puisque The Witcher 3: Wild Hunt se porte à merveille depuis quelques jours.

Disponible depuis mai 2015,est l'un des jeux ayant été les plus plébiscités ces dernières années, et réussissait à regrouper encore, chaque jour, en moyenne. Toutefois, il semblerait que la sortie, ce 20 décembre, de la sériesur la plateforme de vidéo à la demande, contant les aventures deait donné envie à d'anciens joueurs de retourner sur l'œuvre vidéoludique, ou de se la procurer.Comme nous pouvons le voir sur SteamCharts , partageant différentes statistiques de la plateforme de Valve, il faut remonter jusqu', avec 53 000 utilisateurs simultanés, contre 48 000 à l'heure où nous écrivons ces lignes. Même si la série se rapproche davantage des livres de l'écrivain polonais, nul doute que, en charge du développement de la trilogie, soit ravi de l'adaptation.Alors qu' une saison 2 est, d'ores et déjà, au programme , cela pourrait également conforter l'idée du studio polonais de, surtout que CD Projekt RED a annoncé que la collaboration entre le studio et l'auteur des romans allait reprendre , pour proposer du nouveau contenu.Finalement, si vous n'avez pas encore tenté l'aventure vidéoludique, nous rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :