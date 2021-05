Resident Evil: Infinite Darkness date sa sortie au 8 juillet sur Netflix

I will show you fear.

Resident Evil: Infinite Darkness. July 8. pic.twitter.com/fbpWAJYEym — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 19, 2021

Cette année 2021 est assez spéciale et surtout très chargée pour. En plus de la sortie de Resident Evil 8: Village qui s'est d'ores et déjà inscrit comme étant un véritable succès, les fans de la saga vont avoir le droit à plusieurs adaptations sur petit écran avec notamment la série animée Resident Evil: Infinite Darkness . Netflix a officialisé sa date de sortie et s'offre donc une parution pour le 8 juillet sur la plateforme de streaming.Cette série qui se concentrera principalement sur, les protagonistes de Resident Evil 2, trouvera son intrigue après les événements de. Nos héros devront faire face à une nouvelle épidémie, mais aussi, et surtout à une nouvelle menace plus imposante que jamais. Pour les rôles de Leon et Claire, les acteurs du remake de, Nick Apostolides et Stephanie Panisello, ont retrouvé leur personnage respectif, ce qui est une bonne nouvelle.ne sera pas la seule série proposée aux fans puisqu'une adaptation cinématographique intitulée Resident Evil: Welcome to Raccoon City est en pleine préparation avec à la tête, le réalisateur Johannes Roberts. Une autre série est également programmée pour plus tard Rendez-vous le 8 juillet, uniquement sur Netflix, pour découvrir cette nouvelle adaptation.