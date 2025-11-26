« Les jeux faits par l'IA n'auront pas d'âme » : un grand nom du jeu vidéo s'insurge

Alors que l'intelligence artificielle s'invite brutalement dans le développement des blockbusters, Konrad Tomaszkiewicz, réalisateur du légendaire The Witcher 3, prend la parole. Pour lui, la technologie doit rester un outil d'assistance, car sans la touche humaine, le jeu vidéo perd ce qui fait son essence même.
L'industrie du jeu vidéo traverse actuellement une période de mutation technologique sans précédent, marquée par l'essor fulgurant et parfois controversé de l'intelligence artificielle générative
. Si certains éditeurs y voient une mine d'or pour réduire les coûts de production, d'autres voix influentes s'élèvent pour défendre l'intégrité artistique du média. C'est le cas de Konrad Tomaszkiewicz
. Figure emblématique du secteur et réalisateur du chef-d'œuvre The Witcher 3: Wild Hunt
, il a récemment partagé sa vision tranchée sur la question, rejoignant ainsi le camp des créateurs qui refusent de voir l'humain effacé par l'algorithme
.
L'âme du jeu vidéo face à l'automatisation
Dans un entretien accordé à nos confrères d'Eurogamer
, Konrad Tomaszkiewicz n'a pas mâché ses mots concernant l'idée de jeux entièrement conçus par des machines. Pour lui, la créativité humaine est irremplaçable et constitue le cœur battant d'une œuvre vidéoludique
. Il estime qu'une production générée sans intervention humaine directe manquerait cruellement de substance émotionnelle et de cette connexion unique entre le créateur et le joueur
.
Je ne crois pas que cela remplacera les créatifs. Cela peut aider, mais pas les remplacer. Je ne pense pas que les jeux créés uniquement avec l'IA auront une âme. Je n'y crois pas. Vraiment.
Cette déclaration résonne particulièrement fort à une époque où des titres majeurs commencent à intégrer massivement ces technologies, parfois au grand dam des joueurs qui craignent une uniformisation des expériences. La position de Konrad Tomaszkiewicz s'aligne avec celle d'autres acteurs du milieu, comme l'actrice Jennifer English, célèbre pour son rôle dans Baldur's Gate 3, qui rappelait récemment lors des Golden Joysticks que les « erreurs sont belles
» et font partie intégrante de l'art, s'opposant à la perfection froide des machines.
L'IA comme assistant technique, pas comme remplaçant
Toutefois, le créateur ne rejette pas la technologie en bloc. À la tête de son nouveau studio Rebel Wolves, qui travaille actuellement sur le projet très attendu Blood of the Dawnwalker
, il adopte une approche pragmatique et nuancée. L'objectif n'est pas de bannir l'IA par principe, mais de l'utiliser comme un levier pour soulager les développeurs des tâches les plus fastidieuses
, répétitives et techniquement lourdes.
Il prend l'exemple concret de l'assurance qualité et de la détection de bugs géométriques dans les mondes ouverts. Plutôt que de demander à des humains de passer des heures à chercher des trous dans le maillage 3D où les joueurs pourraient tomber, l'IA pourrait s'en charger bien plus efficacement.
L'IA devrait aider les gens et ne pas les remplacer.
Selon sa logique, si la machine s'occupe de la technique pure et du « nettoyage
» du code, les équipes humaines peuvent alors consacrer leur énergie à ce qui compte vraiment, le game design, la narration, l'écriture des quêtes et le plaisir de jeu. Cela permettrait aux testeurs de dire si le jeu est « bon » et amusant, plutôt que de simplement signaler des bugs de collision à longueur de journée
.
Un équilibre fragile à trouver pour l'avenir
Cette vision utilitaire de l'intelligence artificielle semble être la voie de la raison dans une industrie où les temps de développement s'allongent démesurément, atteignant parfois six ou sept ans pour un titre AAA. Si des studios comme AdHoc (Dispatch) ont récemment affirmé que l'usage de l'IA générative trahissait un manque de créativité intrinsèque, la nuance apportée par le réalisateur de The Witcher 3 propose un compromis intéressant.
L'enjeu est désormais de savoir si les grands éditeurs suivront cette philosophie humaniste ou s'ils céderont à la tentation de l'automatisation totale pour maximiser les profits, au risque de proposer des expériences aseptisées. Pour Konrad Tomaszkiewicz, la réponse est claire : sans l'humain, le jeu vidéo n'est qu'une coquille vide
.
commentaires (2)
Après qu'elle réelle nouveauté avons nous eu dernièrement dans le domaine des jeux vidéo ? Des remakes des rééditions elles n'ont pas d'âme non plus , laissez l'IA gérer les remake et créez des jeux avec des histoires des scénario et ne vous contentez plus de faire le même jeu a toutes les sauces
Tout ce qui est fait par l''ia est totalement insipide