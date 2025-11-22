Le créateur de The Witcher 3 défie ouvertement GTA 6 avec son nouveau RPG



le 22 novembre 2025 à 09h57 Publié par Florian Lelong le 22 novembre 2025 à 09h57

Alors que l'industrie tremble à l'idée de croiser la route de Grand Theft Auto 6, un vétéran reste de marbre. Konrad Tomaszkiewicz, l'homme derrière The Witcher 3, affirme que son prochain projet, The Blood of Dawnwalker, ne craint absolument pas la concurrence du mastodonte de Rockstar Games.