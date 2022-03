CD Projekt Red : Les ventes des jeux du studio suspendues en Russie et en Biélorussie

PC Édition Standard → 14,6 € au lieu de 29,99 €, soit 51 % de réduction. Édition Game Of The Year → 17,99 € au lieu de 49,99 €, soit 64 % de réduction.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup de studios de développement ou éditeurs essayent d'apporter leur soutien à l'Ukraine. Dernièrement, 11 bit Studios, à l'origine de This War of Mine, a levé une collecte de fonds afin d'aider la population ukrainienne . De la même manière, Acid Wizard Studio et Crunching Koalas essayent aux aussi de lever des fonds, dont la somme finale sera reversée à La Croix-Rouge ukrainienne. Par ailleurs, EA a récemment annoncé la suppression des équipes nationales et des clubs russes dans leurs jeux FIFA et NHL.Il y a quelques heures, les développeurs à l'origine deetont officialisé leur soutien à l'Ukraine. Via un communiqué de presse publié sur leur compte officiel Twitter,. À cela,Il y a fort à parier que plusieurs autres studios de développement et éditeurs rejoignent ce mouvement de soutien envers l'Ukraine, dans les prochains jours ou semaines.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :