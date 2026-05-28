The Witcher 3 va changer ses configurations requises sur PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mai 2026 à 14h20
CD Projekt a, récemment, annoncé que des modifications concernant les configurations requises sur PC sont prévues pour The Witcher 3: Wild Hunt.
The Witcher 3 va changer ses configurations requises sur PC

Lorsque CD Projekt a annoncé la nouvelle et prochaine extension de The Witcher 3: Wild Hunt, qui est baptisée « Songs of the Past » en anglais, les joueurs et les joueuses ont appris une autre nouvelle : les configurations requises sur PC pour The Witcher 3: Wild Hunt vont prochainement être modifiées.

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Des changements à venir pour les configurations PC de The Witcher 3

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Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt a indiqué que les configurations requises pour la version PC de The Witcher 3 vont subir quelques modifications dans un futur plus ou moins proche. Pour être plus précis, cela concerne la configuration minimale, qui sera donc la suivante à l'avenir :

  • Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500XT 8 Go
  • VRAM → 6 Go
  • Mémoire vive → 12 Go
  • Espace de stockage → 70 Go SSD
  • Système d'exploitation → Windows 11 (64-bit)

Le studio précise également que The Witcher 3 fonctionnera « exclusivement sous DirectX 12, ce qui nous permettra de prendre en charge plus efficacement les améliorations techniques en cours et le matériel moderne ». CD Projekt a expliqué ces changements : « Ces exigences minimales reflètent l'évolution des capacités matérielles et des pratiques d'utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des exigences système ».

Quand ces changements prendront-ils effet ?

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Au moment où nous écrivons ces lignes, CD Projekt n'a pas précisé à quelle date ces changements concernant les configurations requises pour la version PC de The Witcher 3 prendront effet. Le studio a simplement indiqué que cela entrera en vigueur à partir « de la prochaine mise à jour », qui ne possède donc pas de date ni de fenêtre de sortie.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3 est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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