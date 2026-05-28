The Witcher 3 va changer ses configurations requises sur PC

CD Projekt a, récemment, annoncé que des modifications concernant les configurations requises sur PC sont prévues pour The Witcher 3: Wild Hunt.

Lorsque CD Projekt a annoncé la nouvelle et prochaine extension de The Witcher 3: Wild Hunt, qui est baptisée « Songs of the Past » en anglais, les joueurs et les joueuses ont appris une autre nouvelle : les configurations requises sur PC pour The Witcher 3: Wild Hunt vont prochainement être modifiées.

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Des changements à venir pour les configurations PC de The Witcher 3

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, CD Projekt a indiqué que les configurations requises pour la version PC de The Witcher 3 vont subir quelques modifications dans un futur plus ou moins proche. Pour être plus précis, cela concerne la configuration minimale, qui sera donc la suivante à l'avenir :

Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500XT 8 Go

VRAM → 6 Go

Mémoire vive → 12 Go

Espace de stockage → 70 Go SSD

Système d'exploitation → Windows 11 (64-bit)

Le studio précise également que The Witcher 3 fonctionnera « exclusivement sous DirectX 12, ce qui nous permettra de prendre en charge plus efficacement les améliorations techniques en cours et le matériel moderne ». CD Projekt a expliqué ces changements : « Ces exigences minimales reflètent l'évolution des capacités matérielles et des pratiques d'utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des exigences système ».

Quand ces changements prendront-ils effet ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, CD Projekt n'a pas précisé à quelle date ces changements concernant les configurations requises pour la version PC de The Witcher 3 prendront effet. Le studio a simplement indiqué que cela entrera en vigueur à partir « de la prochaine mise à jour », qui ne possède donc pas de date ni de fenêtre de sortie.

With new content coming to the game, we also need to update our system requirements to ensure smooth performance and compatibility going forward. These requirements will become effective starting from the next update.



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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3 est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :