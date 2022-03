This War of Mine : La collecte de fonds pour la Croix-Rouge ukrainienne atteint les 700 000 dollars

PC Édition Standard → 1,69 € au lieu de 18,99 €, soit 91 % de réduction.



Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté il y a quelques jours maintenant. Si beaucoup de politiciens et personnalités publiques se sont exprimés à ce sujet, les studios de développement de jeux vidéo ont également tenu à faire entendre leur voix. À l'image notamment de l'équipe derrière This War of Mine, 11 bit Studios.Dès le 24 février, 11 bit Studios avait mis en place une collecte de fonds :. Ils avaient d'ailleurs annoncé leur initiative sur leur compte officiel Twitter. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils auraient atteint un palier important. En effet, selon les dernières informations, ils auraient réussi à collecter 700 000 dollars, au total.Par ailleurs, ce geste a inspiré d'autres studios de développement et d'autres éditeurs. En effet, peu de temps après le tweet de 11 bit Studios,Le procédé est similaire puisque les profits générés par l'achat de leur jeu Darkwood seront reversés au même organisme ukrainien. Notez que celle-ci prendra fin le 8 mars prochain.Pour rappel, This War of Mine est un jeu de gestion et de survie. Le titre raconte l'histoire de plusieurs réfugiés devant survivre durant le siège de Sarajevo, qui a eu lieu en 1992. Notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose actuellement à un prix réduit :