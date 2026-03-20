CD Projekt partage de nouveaux détails sur le mystérieux Project Hadar

Dans le cadre de la présentation de son bilan de l'année fiscale 2025, CD Projekt a donné des nouvelles rassurants de Project Hadar, confirmant que le titre avançait bien et que quelques idées de gameplay étaient déjà évoquées.
Bien que Cyberpunk 2077
possède une actualité chargée en ce moment,
les regards de tous les adeptes des jeux de CD Projekt RED sont tournés vers The Witcher 4. Cependant, ce n'est pas le seul jeu sur lequel les équipes travaillent. En plus du deuxième jeu de la franchise futuriste, un autre nom prend forme dans l'ombre : Projekt Hadar
.
Annoncée pour la première fois en 2022, cette création originale n'a livré que peu de secrets. Pour le moment, les joueurs savent que ce titre sera un action-RPG où les combats au corps à corps auront une place centrale
. Mais 4 ans après cette révélation, où en est le projet ? Michał Nowakowski, co-PDG du studio, a récemment rassuré les curieux et les investisseurs sur ce point.
Project Hadar « progresse bien »
Lors de la conférence présentant les résultats de l'année fiscale écoulée, Michał Nowakowski a précisé que le projet Hadar « progresse bien
», même s'il est toujours dans ses premiers stades de développement. Dans un message partagé sur le compte X du studio, il a précisé que les bases de cette nouvelle licence étaient enfin posées et que les équipes penchaient actuellement sur le gameplay
du jeu.
L'équipe a posé les bases de cette toute nouvelle licence, en concevant des éléments spécifiques susceptibles d'être intégrés au jeu, en créant plusieurs prototypes et en les implémentant directement dans Unreal Engine.
Un développement confidentiel pour un projet encore si lointain
Si ces nouvelles sont rassurantes et montrent que le projet est en bonne voie, Projekt Hadar reste très secret. Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie n'est évoquée par le studio, mais ce point est compréhensible. En effet, les équipes concentrent tous les efforts sur The Witcher 4
et sur Cyberpunk 2. Il est donc fort probable que Project Hadar sorte après ces deux jeux ou avant la suite de l'épopée futuriste.
Néanmoins, ces déclarations suggèrent que la phase de pré-production de Projekt Hadar serait sur le point de commencer
. Malgré tout ce mystère, CD Projekt mise beaucoup sur cette nouvelle franchise et espère qu'elle perdurera sur le long terme.
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