The Witcher 3 : Énorme leak, une belle surprise attendrait les joueurs

Il semblerait que The Witcher 3: Wild Hunt n'a pas encore dit son dernier mot et pourrait accueillir un nouveau contenu additionnel.

Un nouveau DLC en approche pour The Witcher 3 ?

Un troisième DLC pour The Witcher 3, un projet possible mais non confirmé

PC Édition Standard → 9,59 € au lieu de 30 €, soit 68 % de réduction. Édition Game Of The Year → 11,29 € au lieu de 50 €, soit 77 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction. Édition Complete Edition → 9,59 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis des années sur plusieurs plateformes de jeu,a conquis de nombreux joueurs et joueuses à travers le monde. Si le jeu de base est déjà assez conséquent, le troisième opus de la licence The Witcher a, comme vous le savez probablement déjà, eu le droit à deux extensions, c'est-à-dire Hearts of Stone et Blood and Wine. Toutefois,En effet, d'après de récentes informations partagées par les podcasteurs polonais Rock et Boris, notamment dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Remigiusz Maciaszek,. Selon ces derniers, ce potentiel contenu additionnel ne serait pas développé par CD Projekt RED mais par Fool's Theory, qui s'occupe du remake de The Witcher premier du nom. En outre, les podcasteurs expliquent que, à l'image de Blood and Wine.Évidemment, à l'heure actuelle, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. CD Projekt RED et Fool's Theory n'ont pas réagi à cette rumeur et n'ont pas fait d'annonce confirmant un tel projet. Pour autant, celui-ci semble tout à fait plausible.Si rien n'a été confirmé pour le moment,est un projet qui semble tout à fait possible. Ce potentiel nouveau contenu additionnel permettrait de faire patienter les joueurs et les joueuses jusqu'à la sortie de The Witcher 4, tout en boostant un peu plus les ventes du troisième volet narrant les aventures de Geralt de Riv.Dans tous les cas, sivoit bien le jour, nul doute que la communauté sera ravie. Il va toutefois falloir attendre une communication officielle pour s'en assurer. Affaire à suivre donc...En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :