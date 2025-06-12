The Witcher 3 : Énorme leak, une belle surprise attendrait les joueurs

Il semblerait que The Witcher 3: Wild Hunt n'a pas encore dit son dernier mot et pourrait accueillir un nouveau contenu additionnel.
Disponible depuis des années sur plusieurs plateformes de jeu, The Witcher 3: Wild Hunt
a conquis de nombreux joueurs et joueuses à travers le monde. Si le jeu de base est déjà assez conséquent, le troisième opus de la licence The Witcher a, comme vous le savez probablement déjà, eu le droit à deux extensions, c'est-à-dire Hearts of Stone et Blood and Wine. Toutefois, il semblerait qu'un troisième DLC soit prévu pour The Witcher 3
.
Un nouveau DLC en approche pour The Witcher 3 ?
En effet, d'après de récentes informations partagées par les podcasteurs polonais Rock et Boris, notamment dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Remigiusz Maciaszek, The Witcher 3 pourrait accueillir un troisième DLC au cours de l'année 2026
. Selon ces derniers, ce potentiel contenu additionnel ne serait pas développé par CD Projekt RED mais par Fool's Theory, qui s'occupe du remake de The Witcher premier du nom. En outre, les podcasteurs expliquent que ce DLC pourrait prendre la forme d'une véritable et importante extension
, à l'image de Blood and Wine.
Évidemment, à l'heure actuelle, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. CD Projekt RED et Fool's Theory n'ont pas réagi à cette rumeur et n'ont pas fait d'annonce confirmant un tel projet. Pour autant, celui-ci semble tout à fait plausible.
Un troisième DLC pour The Witcher 3, un projet possible mais non confirmé
Si rien n'a été confirmé pour le moment, un troisième DLC pour The Witcher 3: Wild Hunt
est un projet qui semble tout à fait possible. Ce potentiel nouveau contenu additionnel permettrait de faire patienter les joueurs et les joueuses jusqu'à la sortie de The Witcher 4, tout en boostant un peu plus les ventes du troisième volet narrant les aventures de Geralt de Riv.
Dans tous les cas, si une troisième extension pour The Witcher 3
voit bien le jour, nul doute que la communauté sera ravie. Il va toutefois falloir attendre une communication officielle pour s'en assurer. Affaire à suivre donc...
En guise de conclusion, rappelons que The Witcher 3: Wild Hunt
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
- PC
- Édition Standard → 9,59 € au lieu de 30 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Game Of The Year → 11,29 € au lieu de 50 €, soit 77 % de réduction.
- Xbox One et Series
- Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction.
- Édition Complete Edition → 9,59 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)