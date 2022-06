The Quarry : Les différents modes de jeu expliqués

PC Édition Deluxe → 49,79 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction.

The Quarry est le prochain jeu de Supermassive Games, studio à l'origine d'et des différents opus The Dark Pictures Anthology. La sortie de cette nouvelle aventure narrative et horrifique arrive, désormais, à grands pas. De ce fait, la communication autour du jeu s'intensifie. Récemment, une nouvelle vidéo présentant le gameplay du titre et son scénario a été partagée sur la Toile.Grâce à cette récente communication visuelle, nous en apprenons un peu plus quant. Premièrement, le mode multijoueur en ligne de The Quarry, présenté par Will Byles, directeur du jeu, supportera jusqu'à 7 joueurs. Via ce mode, un joueur hôte pourra inviter d'autres personnes, qui devront voter pour tel ou tel choix, tout au long de l'aventure et lors des prises de décisions. Ainsi, c'est une « histoire collective » qui se dessinera au fur et à mesure.D'un autre côté, The Quarry disposera d'un mode coop' en local : les joueurs et les joueuses pourront, dès le début de l'aventure, choisir les personnages qu'ils veulent incarner. Ce qui n'était, par exemple, pas le cas dans The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, en mode Histoire Partagée.Finalement, The Quarry embarquera le Mode Film. Celui-ci, comme son nom l'indique, donne la possibilité à chacun de profiter de l'aventure vidéoludique comme s'il s'agissait d'un film d'horreur, tout en conservant. D'ailleurs, il sera possible de paramétrer certains éléments, notamment les traits de caractère et l'attitude des personnages.