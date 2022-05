The Quarry : Le mode multijoueur en ligne est reporté

An update on The Quarry's online multiplayer: pic.twitter.com/Bipo0yxp2g — Supermassive Games (@SuperMGames) May 26, 2022

Toutes les joueurs et tous les joueurs ayant déjà parcouru un opus The Dark Pictures Anthology, franchise développée par Supermassive Games, savent que ces titres proposent plusieurs modes de jeu, en dehors de la campagne solo : l'un permet de traverser l'aventure en coopération locale et un autre de jouer en ligne avec des amis. The Quarry, le prochain jeu de Supermassive Games, les proposera également... mais à des dates différentes.En effet, via leur compte officiel Twitter, les développeurs ont récemment fait une annonce à ce sujet : le studio a décidé deCelui-ci n'arrivera pas en même temps que le jeu, et se rendra, dès lors, disponible le 8 juillet prochain. La raison ? Le studio a besoin de plus de temps pour apporter « la meilleure expérience de jeu possible ».Ainsi, au lancement officiel de The Quarry, fixé au 10 juin, les joueurs et les joueuses ne pourront malheureusement pas parcourir la nouvelle aventure horrifique et narrative de Supermassive Games avec des amis en ligne. Ils devront patienter quelques semaines de plus. En revanche, sachez que le mode solo et la coopération locale seront, quant à eux, au rendez-vous à la sortie officielle du titre.Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de le précommander tout en faisant de belles économies :