The Quarry : Cartes de tarot, à quoi servent-elles ?

Développé par Supermassive Games et édité par 2K Games, The Quarry est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Cette nouvelle aventure horrifique et narrative propose aux joueurs d'incarner neuf moniteurs, devant survivre une nuit de pleine lune. Il peut être relativement difficile de garder tous les personnages en vie. Or, certains éléments en jeu peuvent vous aider, dont les cartes de Tarot. Ainsi, dans ce guide, nous allons vous expliquer l'utilité des cartes de Tarot sur The Quarry. Avant de vous expliquer l'utilité des cartes de Tarot, il est préférable de vous apporter quelques précisions, au préalable. Comme dans les opus The Dark Pictures Anthology, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer un personnage, en dehors des chapitres. Sur The Quarry, il ne s'agit pas du fameux Conservateur, joué par Pip Torrens, mais d'Eliza. Cette dernière possède son propre background narratif, qui se dévoile au fur et à mesure des chapitres. Tout comme le Conservateur, elle peut vous être d'une grande aide. Finalement, sachez qu'à travers les différents chapitres de The Quarry, vous pourrez trouver 22 cartes de Tarot. D'ailleurs l'un des trophées/succès du soft vous demande de les collecter toutes. Récupérer les cartes de Tarot, sur The Quarry, c'est bien, mais à quoi servent-elles ? À la fin de chaque chapitre, les joueurs et les joueuses auront le droit à une courte séquence avec Eliza. Comme nous l'avons précédemment mentionné, Eliza est une diseuse de bonne aventure. Elle est capable de lire les cartes de Tarot. Ainsi, en collectant lesdites cartes, il sera possible d'avoir un aperçu de ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Cela vous permettra d'anticiper certaines actions et de vous préparer en amont. Rappelons tout de même que ce n'est absolument pas obligatoire et vous avez le choix entre accepter l'aide d'Eliza ou non. Néanmoins, sachez que la diseuse de bonne aventure ne lira qu'une seule carte, à la fois. De ce fait, même si vous en avez récupéré plusieurs au cours d'un même chapitre, il vous faudra choisir une carte parmi toutes celles collectées.