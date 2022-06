The Quarry : Heure de sortie en France

À quelle heure sort The Quarry ?

PS4/PS5 → 00h01, le 10 juin.

→ 00h01, le 10 juin. Xbox One/Series → 00h01, le 10 juin.

→ 00h01, le 10 juin. PC → 08h00, le 10 juin.

Prétéléchargement de The Quarry

PC Édition Standard → 40,49 € au lieu de 59,99 €, soit 33 % de réduction. Édition Deluxe → 47,99 € au lieu de 69,99 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 55,29 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 67,09 € au lieu de 84,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Successeur spirituel d'Until Dawn,arrive très prochainement sur la plupart des plateformes de jeu. Le prochain titre de Supermassive Games semble assez attendu par les joueurs, amateurs ou non d'aventures vidéoludiques horrifiques. Beaucoup d'entre eux se demandent alorsTrès souvent lorsqu'un jeu est très attendu, de nombreuses personnes désirent connaîtredudit titre. Il semblerait que ce soit le cas pour. Notons tout de même que ni Supermassive Games ni 2K Games n'ont communiqué quant à l'heure précise de sortie du soft, au moment où nous écrivons ces lignes. Or, en se basant sur l'heure de sortie habituelle des jeux, et les informations fournies sur les différents stores, il est facile de faire quelques suppositions.En ce qui concerne les versions consoles denous pouvons nous attendre à ce qu'elles soient disponibles dès. Comme c'est bien souvent le cas, pour la plupart des jeux. En revanche pour la version PC, notamment Steam, il semblerait que l'heure de sortie ne soit pas la même. En effet, d'après le compte à rebours disponible sur la page du titre, depuis ladite plateforme,ne se rendrait disponible que dansAinsi, voici, en France :Évidemment, si l'heure de sortie est modifiée d'ici au lancement, pour l'une ou l'autre des plateformes, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.En revanche,. Cela vous permettra de profiter du titre, dès sa sortie officielle, soit le 10 juin. C'est une excellente nouvelle pour celles et ceux ayant une petite connexion, puisqu'il est donc possible d'anticiper et ne pas devoir attendre trop longtemps.Si vous désirez parcourir The Quarry sur PC, sachez que les configurations requises sont d'ores et déjà connues. Par ailleurs, plusieurs éditions du titre sont proposées aux joueurs. Finalement, rappelons que The Quarry est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre prix sur les plateformes suivantes :