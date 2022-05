The Quarry est-il cross-play ?

The Quarry, le cross-play disponible ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est le nouveau jeu d'horreur narratif de Supermassive Games, le studio à l'origine des différents opus The Dark Pictures Anthology. Pour rappel, le soft propose de traverser l'aventure aussi bien en solo qu'en multijoueur (local et en ligne). Toutefois, celles et ceux qui comptent jouer avec leurs amis se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité dupermet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple,, pour ne citer qu'un seul jeu, propose effectivement du, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale d'Activision avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.Pour en revenir à, sachez que. En effet, dans la FAQ de l'éditeur de The Quarry, soit 2K Games, nous pouvons lire la mention suivante : « La fonctionnalité multijoueur The Quarry n'est compatible que sur la même plateforme, même génération ». Ce qui signifie, en d'autres termes, que les joueurs et les joueuses ne pourront profiter de l'aventure ensemble que s'ils sévissent sur la même console. De ce fait, les personnes étant sur PS5 ne pourront profiter du mode en ligne de The Quarry que si leur(s) ami(s) possèdent également la dernière console de Sony. Celles et ceux jouant sur PS5 d'après une version PS4 de The Quarry ne pourront, dès lors, qu'inviter des amis étant sur PS4. Il en va de même pour les consoles Xbox et pour PC.Pour en savoir plus au sujet de, nous vous invitons à parcourir notre guide recensant la date de sortie, les plateformes de jeu visées et de plus amples informations concernant le nouveau titre de Supermassive Games.