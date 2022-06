The Quarry devait être une exclusivité Stadia

PC Édition Standard → 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction. Édition Deluxe → 47,99 € au lieu de 69,99 €, soit 31 % de réduction.

Récemment, sorti sur la plupart des plateformes de jeu, The Quarry rencontre un vrai succès auprès des joueurs et des joueuses, amateurs ou non d'aventure horrifique et interactive. Si le titre est édité par 2K, il aurait dû être une exclusivité Stadia, selon les dernières informations.En effet, d'après le site Axios , tout comme High on Life. Cherchant à étendre son catalogue de jeux, Google avait, effectivement, signé un partenariat avec Supermassive Games , en 2020. Or, au vu de son échec commercial, Google a alors abandonné le projet. C'est ainsi que, vers la fin du développement du titre, 2K est devenu l'éditeur de The Quarry, permettant alors à Supermassive Games de proposer son jeu sur une grande variété de plateformes.Si vous désirez parcourir The Quarry sur PC, sachez que les configurations requises sont connues. Par ailleurs, plusieurs éditions du titre sont proposées aux joueurs. Finalement, rappelons que The Quarry est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre prix sur les plateformes suivantes :