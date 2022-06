The Quarry : La liste complète des trophées et des succès

The Quarry, liste des trophées et succès

Prologue : Vous avez terminé le prologue.

: Vous avez terminé le prologue. Chapitre 1 : Vous avez terminé le chapitre 1.

: Vous avez terminé le chapitre 1. Chapitre 2 : Vous avez terminé le chapitre 2.

: Vous avez terminé le chapitre 2. Chapitre 3 : Vous avez terminé le chapitre 3.

: Vous avez terminé le chapitre 3. Chapitre 4 : Vous avez terminé le chapitre 4.

: Vous avez terminé le chapitre 4. Chapitre 5 : Vous avez terminé le chapitre 5.

: Vous avez terminé le chapitre 5. Chapitre 6 : Vous avez terminé le chapitre 6.

: Vous avez terminé le chapitre 6. Chapitre 7 : Vous avez terminé le chapitre 7.

: Vous avez terminé le chapitre 7. Chapitre 8 : Vous avez terminé le chapitre 8.

: Vous avez terminé le chapitre 8. Chapitre 9 : Vous avez terminé le chapitre 9.

: Vous avez terminé le chapitre 9. Chapitre 10 : Vous avez terminé le chapitre 10.

: Vous avez terminé le chapitre 10. Épilogue : Vous avez assisté à l'épilogue.

: Vous avez assisté à l'épilogue. Amour Vache : Nick a tué Abi.

: Nick a tué Abi. Équilibre de la terreur : Laura et Travis se sont entretués.

: Laura et Travis se sont entretués. Juste une égratignure : Vous avez sauvé un ami de l'infection.

: Vous avez sauvé un ami de l'infection. Phlébotomie : Vous avez accepté la morsure d'un loup-garou.

: Vous avez accepté la morsure d'un loup-garou. Enquêtes paranormales : Vous avez écouté le podcast.

: Vous avez écouté le podcast. Réactivité : Vous avez activé 15 interruptions.

: Vous avez activé 15 interruptions. À couper le souffle : Vous avez réussi 5 épreuves de respiration.

: Vous avez réussi 5 épreuves de respiration. Un homme averti en vaut deux : Vous vous êtes fait lire les cartes.

: Vous vous êtes fait lire les cartes. Sales gamins fouineurs ! : Vous avez collecté tous les indices.

: Vous avez collecté tous les indices. Tout s'explique : Vous avez trouvé un indice concordant.

: Vous avez trouvé un indice concordant. C'est quoi, ça ? : Vous avez collecté votre premier indice.

: Vous avez collecté votre premier indice. La vérité est ailleurs : Vous avez collecté votre première preuve.

: Vous avez collecté votre première preuve. Film de monstre : Vous avez démarré une partie en mode Cinéma.

: Vous avez démarré une partie en mode Cinéma. Pire Soirée : Tout le monde a survécu.

: Tout le monde a survécu. Massacre à Hackett's Quarry : Vous avez tué tout le monde.

: Vous avez tué tout le monde. On aurait dû aller au motel : Laura et Max ont été réunis.

: Laura et Max ont été réunis. Au-dessus des lois : Travis et Laura ont décidé de coopérer.

: Travis et Laura ont décidé de coopérer. Peanut Butter Butterpops ! : Vous n'avez jamais échoué lors d'un affrontement.

: Vous n'avez jamais échoué lors d'un affrontement. Jeu complet : Vous avez trouvé toutes les cartes de tarot.

: Vous avez trouvé toutes les cartes de tarot. Théorie du complot : Vous avez collecté toutes les preuves.

: Vous avez collecté toutes les preuves. La dernière survivante : Faites, seulement, survivre Kaitlyn.

: Faites, seulement, survivre Kaitlyn. Je connais le chemin ! : Vous avez emprunté le chemin, le plus rapide, jusqu'à Nick.

: Vous avez emprunté le chemin, le plus rapide, jusqu'à Nick. Le loup blanc : Vous avez tué Silas.

: Vous avez tué Silas. Faute Avouée : Jacob a dit la vérité à Emma.

: Jacob a dit la vérité à Emma. Dernier Survivant : Ryan a survécu, seul.

: Ryan a survécu, seul. Une affaire de famille : Vous avez tué tous les Hackett.

: Vous avez tué tous les Hackett. Pacte de sang : Vous avez infecté tous les personnages.

: Vous avez infecté tous les personnages. Sans façon : Vous avez refusé l'aide d'Eliza.

PC Édition Standard → 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction. Édition Deluxe → 47,99 € au lieu de 69,99 €, soit 31 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 57,84 € au lieu de 69,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 69,85 € au lieu de 84,99 €, soit 18 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La nouvelle aventure narrative et horrifique de Supermassive Games, The Quarry, est désormais disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Bien évidemment, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de débloquer de nombreux trophées et succès. D'ailleurs, la liste complète est désormais connue. Ainsi, sans plus tarder, découvrezAttention, nous vous invitons tout de même à la prudence : certains intitulés pourraient vous spoiler des éléments de l'histoire de The Quarry.Afin d'empocher le Platine de The Quarry, nommé « Ce qui ne tue pas... », ou bien le 100% du titre, les joueurs devront obtenir les trophées et succès suivants. Certains seront obtenus automatiquement en parcourant le jeu, alors que d'autres nécessitent d'effectuer des actions bien spécifiques. Nous vous expliquons tout cela grâce aux intitulés desdits trophées/succès.Si vous désirez vous procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût: