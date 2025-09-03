The Outer Worlds 2 : Sans Avowed, le jeu n'aurait pas eu cette fonctionnalité pourtant plébiscitée

Lors de ce même entretien, les deux hommes ont rappelé que. Quelques minutes en vue FPS peuvent suffire à ces personnes sensibles pour ressentir des maux de tête et des nausées.et d'étendre sa communauté.Cependant, cette vue à la troisième personne possède un autre atout. En effet, certains joueurs aiment. Ce nouveau mode va rendre accessible tous ces éléments pour la plus grande joie des joueurs. D'ailleurs, ceux-ci pourront la découvrir dès le 29 octobre 2025, date à laquelle The Outer Worlds 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.