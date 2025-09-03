The Outer Worlds 2 : Sans Avowed, le jeu n'aurait pas eu cette fonctionnalité pourtant plébiscitée

Il arrive que certains jeux inspirent les développeurs pour ajouter des caractéristiques ou des fonctionnalités dans leurs propres créations. D'ailleurs, The Outer Worlds 2 a été inspiré sur ce point par Avowed pour une raison étonnante.
Depuis sa présentation officielle, The Outer Worlds 2
a déjà révélé plusieurs de ses atouts. Entre autres, le titre d'Obsidian Entertainment proposera des radios interactives façon Fallout
, des combats plus dynamiques, un arsenal plus conséquent et un scénario plus poussé.
Pendant la gamescom 2025, le game director Brandon Adler et le directeur créatif Leonard Boyarsky ont confirmé d'autres éléments du jeu. Mais l'un de ces ajouts, pourtant considéré comme indispensable par certains, a été intégré de force grâce à Avowed
.
L'ajout de la vue à la troisième personne déjà évoquée avant le développement de The Outer Worlds 2
De base, The Outer Worlds premier du nom est un jeu en vue à la première personne. Il était donc logique que sa suite conserve le même gameplay par simple souci de cohérence. Pourtant, à l'époque du premier opus, les joueurs avaient déjà réclamé une vue à la troisième personne
. Les équipes de développement n'ont pas pu l'ajouter pour des raisons techniques. Mais en voyant que cela avait été intégré dans Avowed, le discours a changé.
Une fois que les équipes d'Avowed l'ont fait, nous nous sommes dit : « Oh, on pourrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait. » Ils nous ont presque forcés à le faire, car s'ils l'ont, nous ne pouvons pas sortir un jeu sans. Je pense que c'est une bonne chose.
Une fonctionnalité héritée d'Avowed pour augmenter l'accessibilité du titre
Lors de ce même entretien, les deux hommes ont rappelé que beaucoup de joueurs renoncent aux titres en vue à la première personne à cause du mal des transports
. Quelques minutes en vue FPS peuvent suffire à ces personnes sensibles pour ressentir des maux de tête et des nausées. Offrir cette possibilité permet à un plus large public de découvrir The Outer Worlds 2
et d'étendre sa communauté.
Cependant, cette vue à la troisième personne possède un autre atout. En effet, certains joueurs aiment voir leur héros combattre, bondir sur un ennemi ou simplement observer sa tenue en détail
. Ce nouveau mode va rendre accessible tous ces éléments pour la plus grande joie des joueurs. D'ailleurs, ceux-ci pourront la découvrir dès le 29 octobre 2025, date à laquelle The Outer Worlds 2 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (0)