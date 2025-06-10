The Outer Worlds 2 va intégrer l'une des meilleures fonctionnalités des jeux Fallout

Obsidian Entertainment a, récemment, indiqué qu'une fonctionnalité très appréciée sur les jeux Fallout sera de la partie sur The Outer Worlds 2.

Le retour des radios interactives façon Fallout sur The Outer Worlds 2

Chaque faction majeure du jeu aura sa propre station de radio, proposant de la musique et des actualités qui évolueront en fonction des choix du joueur.

Une amélioration notable pour une suite très attendue

Obsidian Entertainment, le studio à l'origine de The Outer Worlds et célèbre pour Fallout: New Vegas, vient de confirmer queParmi les fonctionnalités les plus appréciées de Fallout: New Vegas figuraient les célèbres radios interactives, qui diffusaient de la musique d'époque et réagissaient dynamiquement aux actions du joueur. Absentes du premier opus de la franchise The Outer Worlds,Cela a notamment été confirmé lors de l'événement The Outer Worlds Direct, qui a eu lieu dimanche 8 juin 2025. Durant cette conférence dédiée, Brandon Adler, le directeur de, a confirmé cette intégration et a, ainsi, déclaré :Une nouvelle qui devrait ravir les joueurs et les joueuses fans de Fallout: New Vegas, et surtout celles et ceux qui regrettaient l'absence de radios sur The Outer Worlds premier du nom. Par ailleurs, d'après les informations partagées par Brandon Adler, chaque station radio aura environ. Grâce à cet ajout et bien d'autres nouveautés, ledit studio de développement semble déterminé à répondre aux critiques du premier opus et à offrir une expérience enrichie aux joueurs et aux joueuses. Reste à savoir ce que cela donnera, manette en main.Rappelons, en guise de conclusion, queest prévu pour le 29 octobre 2025. Date à laquelle le nouveau jeu d'Obsidian Entertainment se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.