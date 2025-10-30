The Outer Worlds 2 : Les meilleurs traits

Pour vous aider à créer votre build sur The Outer Worlds 2, nous vous précisons quels sont les meilleurs traits.

Les meilleurs traits sur The Outer Worlds 2

Brillant Vous êtes intelligent, capable de résoudre des problèmes et d'apprendre de nouvelles choses facilement. Lors de la sélection des compétences, spécialisez-vous dans 1 compétence supplémentaire. Les compétences spécialisées commencent avec 2 points.

Innovant Vous êtes inventif, débrouillard, toujours capable de trouver des solutions uniques à des problèmes complexes. Vous avez trouvé de nombreuses façons d'améliorer votre efficacité en artisanat. Les schémas d'artisanat pour les munitions, projectiles et ressources produisent jusqu'à deux fois plus d'objets avec la même quantité de matériaux.

Chanceux Vous êtes chanceux, la fortune vous sourit. Chance de coup critique : +5 %. Certaines opportunités vous sont tout simplement accessibles.







Quel trait négatif choisir ?

Acerbe Votre voix est désagréable et les gens n'aiment pas vous parler. Vous avez du mal à vous faire accepter dans leurs communautés et organisations. La réputation auprès de n'importe quelle faction ne peut jamais dépasser le niveau Neutre, empêchant ainsi l'obtention de bonus en raison d'une réputation positive auprès d'une faction, comme les remises chez les marchands.

Stupide On ne vous a pas recruté pour vos talents de planification ou de résolution de problèmes. Vous n'arrivez tout simplement pas à apprendre certaines choses. Lors de la sélection des compétences, verrouillez 5 des 12 compétences disponibles. Ces compétences ne pourront jamais recevoir de points.

Maladie Votre corps est faible, sujet aux fractures, aux égratignures et aux malades. Les blessures et descentes dues aux amorces sont fréquentes. Santé de base : -15 %. Seuil de descente de la toxicité : -15.



Sur le dernier RPG space opera d'Obsidian Entertainement,, les joueurs et les joueuses doivent façonner leur personnage, dès le début de leur partie. Cela exige, notamment, de sélectionner certainsparmi la sélection donnée. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas lesquels choisir.Ainsi, afin de vous aider à faire votre choix, nous vous indiquonsComme indiqué ci-dessus, dès que vous lancez une partie sur, vous devrez choisir, notamment après avoir sélectionné un antécédent personnel. Ces éléments permettent d'affiner la personnalité de son avatar, qui est, pour rappel, un agent/agente du Directoire terrien, et surtout de profiter de quelques bonus plus ou moins significatifs.Sur, sachez que vous pouvez sélectionner deux traits positifs. Cette action exige, toutefois, que vous choisissiez, par la suite, un trait négatif. À l'inverse, si vous décidez de prendre qu'un trait positif, vous n'aurez pas besoin d'opter pour un trait négatif. Là-dessus, c'est à vous de décider. Mais, voici, selon nous :Ces trois traits positifs desont les plus intéressants, en raison de leurs bienfaits. Les autres semblent un peu moins importants. Toutefois, vous êtes tout à fait libre de choisir ceux que vous désirez.Sur, si vous choisissez deux traits positifs, vous êtes obligés d'en choisir un négatif. Vous avez dès lors le choix entre : Acerbe, Stupide et Maladif. Celui dit « Stupide » est intéressant si vous avez déjà prévu de monter que 7 compétences sur les 12 proposés. Autrement, « Maladif » semble également être un choix passable, bien que celui-ci réduise votre santé de base (vous devrez, dès lors, compenser avec des équipements adéquats).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.