The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pourrait être la dernière sortie majeure sur Switch

No, I didn't mean literally nothing. I have heard that after Zelda, Nintendo doesn't have a significant game for quite some time — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 17, 2022

From what I’m hearing I wouldn’t be surprised if Nintendo starts talking about new hardware by 2024. I’m not convinced another huge first-party game other than Zelda is left on Switch (usual Nintendo prediction caveats apply…) https://t.co/96CSoLd0Dn — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) December 29, 2022

Très attendu par les joueurs et les joueuses ayant apprécié le premier opus (),doit prochainement arriver sur Nintendo Switch. D'ailleurs, à ce propos, selon de récentes rumeurs,En effet, d'après les dires du journaliste Christopher Dring de GamesIndustry, « après Zelda, Nintendo n'a pas de jeu majeur avant un long moment ». À ce sujet, Andy Robinson, journaliste chez VGC, suggère que(qui ne serait pas la Pro, car elle a été annulée, selon les dernières informations partagées). D'ailleurs, dans une publication sur Twitter, ce dernier déclare : « D'après ce que j'entends, je ne serais pas surpris si Nintendo commence à parler d'une nouvelle console en 2024 ».Notons qu'à l'heure actuelle, la firme Nintendo ne s'est pas prononcée à ce sujet. Ainsi, nous vous recommandons de prendre ces informations avec de grosses pincettes. Comme toujours, il est préférable d'attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, que la date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est fixée au mois de mai 2023 . Comme son aîné, cet opus sortira en exclusivité sur Nintendo Switch.